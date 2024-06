Brojni poznati ispratili su glumca Duška Valentića na posljednji počinak, na riječi njegova prijatelja svi su plakali

Brojni kolege i obitelj oprostili su se od glumca Duška Valentića na zagrebačkom Krematoriju.

Glumac Duško Valentić ispraćen je na posljednji počinak na zagrebačkom Krematoriju.

Od njega su se unatoč lošem vremenu došli oprostiti brojni kolege i obitelj, a bili su tu Zrinka Cvitešić, Janko Popović Volarić, Amar Bukvić, Miro Međimorec, Slavica Knežević i brojni drugi.

Uz videoisječke Duška iz brojnih predstava i filmovima puštena je pjesma ''Moj prijatelj'' Arsena Dedića, a onda je i njegova kći Jelena održala emotivan govor.

''Tata se uvijek borio za slobodu izbora, on je uvijek živio kako je birao. Posljednjih godina njegov život bio je baš onakav kakav je on htio. Bio je radostan dječak koji je otišao usred svog sretnog perioda. Jedan redatelj mi se javio i rekao da će tatu pamtiti po radosnom osmijehu koji imaju dobri ljudi. Ljudi koji su našli mir sa sobom. On je našao mir sa sobom'', rekla je, prenose 24 sata.

Govor je održao i Duškov dugogodišnji prijatelj glumac Zdenko Jelčić.

''Kad je prije tri dana umro Dule, bilo mi je jako teško. U mene se stvorila neka tuga i bol, posula me neka ogromna praznina, tako da mi u glavi nije bilo ništa. Razmišljao sam o našem životu, o naših 60 godina druženja, prijateljevanja, rođendana i sjetih se da smo radili puno gluposti. Kad sam snimao Bronhi bombone, a on je bio Papundek, prolazimo kraj ugostiteljske škole, a cijela ekipa viče: 'Papundek, Papundek!' On me upitao što je ovo, a ja sam mi rekao: 'Dule, za tobom cure govore, a za mnom kašlju.' Doviđenja, Dule, do skorog viđenja'', rekao je Jelčić.

Valentić je imao 74 godine, a šira publika najviše će ga pamtiti po ulozi Papundeka u seriji "Velo misto".

Glumio je i u našim ''Kumovima'' te brojnim drugim serijama i filmovima.

