Nove paparazzo-fotografije ozlijeđene Britney Spears podsjetile su na kobni događaj 2007. godine, pogledajte scene koje su sve rastužile

Britney Spears snimljena je u poprilično lošem izdanju ispred hotela Chateau Marmont gdje su zbog nje bile pozvane i službe hitne pomoći.

Pjevačica Britney Spears izazvala je zabrinutost obožavatelja nakon što su se u javnosti pojavile njezine fotografije na kojima je bolničari bosonogu i zamotanu u deku prate prema vozilu hitne službe ispred hotela Chateau Marmont.

Te scene mnoge su podsjetile na njezin psihički slom 2007. godine, a nakon što su počele kružiti priče o tome kako je potpuno disfunkcionalna, snimljena je odjevena samo u donje rublje, držeći jastuk u rukama i pokrivena dekom, te je djelovala uznemireno dok je napuštala hotel u kojem je boravila.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Imala je ogrebotine na koljenima i neurednu frizuru dok je čvrsto držala jastuk na prsima, a njezino osiguranje okruživalo je nju i njezina dečka, inače bivšeg kriminalca Paula Richarda Soliza.

Prema pisanju Daily Maila, par se žestoko posvađao i navodno je žena koja odgovara Britneynu opisu uznemiravala hotelske zaposlenicike i goste i prijetila im.

Nakon toga na njezinu profilu na Instagramu osvanula je zabrinjavajuća objava u kojoj je tvrdila da je na fotografijama njezina dvojnica te da ona svakim danom postaje sve jača.

"Na većini fotografija su dvojnice i mislim da većina to zna!!! Željela bih poštovanje u ovom trenutku da ljudi shvate da svakim danom postajem jača!!! Istina je s*anje pa može li me netko naučiti kako lagati??? Trebam novu četkicu za zube odmah!!! PS ... Treba mi espresso!!! PSS ... Nisam sigurna zašto osjećam potrebu ovo podijeliti. Pretpostavljam da sam samo djevojka i imam mjesečnicu pa sam kučka!!!", pisalo je u objavi koju izbrisala, a potom je zamijenila novom i okrivila svoju majku za sve.

"Samo da ljudi znaju... vijest je lažna!!! Pretpostavljam da sam samo djevojka i imam mjesečnicu pa sam kučka. Sinoć sam također uganula gležanj i bolničari su mi se nezakonito pojavili na vratima. Nisu ulazili u moju sobu, ali osjećala sam se potpuno uznemiravano. Selim se u Boston!!! Mir", napisala je.

Glasnogovornik tamošnjih vatrogasaca Brian Humphrey rekao je za Daily Mail kada im je stigla prijava.

"Hitna služba primila je poziv u 00.42 s izvješćima o ozlijeđenoj odrasloj ženi. U 1 sat iza ponoći vozilo hitne pomoći stiglo je na teren. Mogu potvrditi da nitko nije prevezen. Službe su krenule s mjesta događaja u 1.17 ujutro. Policija nije pozvana", izjavio je on.

TMZ izvještava da je Britney stigla u hotel u srijedu kasno navečer i da je policija pozvana nakon nemira koji je prouzročila žena koja odgovara opisu pjevačice koja je navodno uznemiravala i prijetila hotelskim zaposlenicima i gostima. No policajci nisu pronašli znakove problema i otišli su.

