Irena Pecotić ovih dana glavna je tema medija i javnosti zbog priznanja njenog supruga i glazbenika Marka da se zaljubio u drugu ženu.

Uskoro bivša žena Marka Pecotića, Irena, na svom Instagram storiju pratitelje je ugodno iznenadila svojom novom fotografijom.

U crnoj haljinici s čašom vina u ruci i osmijehom na licu, svu pažnju usmjerila je na bogati dekolte pa dodala: "Živjeli i hvala vam svima". A na fotografiju je dodala link pjesme ''Would I Lie To You''.

Čini se da Irena vijest o nevjeri svog supruga podnosi jako dobro.

Inače, Marko je svoju suprugu Irenu odlučio ostaviti zbog bliske suradnice Silvije Dvornik.

Marko s Irenom ima dvojicu sinova, Ivana i Andru, a uskoro bivši supružnici zbog njih će pokušati ostati u dobrim odnosima.

Ovakvome završetku nitko se nije mogao nadati jer je još prije tri mjeseca Irena na svojem profilu na Instagramu obilježila njihovu 17. godišnjicu braka videom uz koji je naglasila i da vjeruje u njihovu vječnu ljubav.

"Prije 17 godina i 1 dan sila je u autobus Zagreb-Split jedna studentica, a na svim kuferima u bunkeru vukla se i njena vjenčanica… svašta je tad bilo u toj mladoj glavi, pod srcem joj je kucalo još jedno srce, al znala je da je sritna i da će sutra reć uzimam svom cilom svitu... i onda i sutra i dogodine i zauvik i kad je lipo i kad je manje lipo znam ko mi srce čuva. Sretna godišnjica ljubavi", napisala je tada.

Irena, koja je po struci farmaceutkinja, ima otvoren profil na Instagramu, na kojem je često bilježila romantične trenutke sa suprugom.

Marko je svoju karijeru izgradio kao član Četiri tenora, a ranije je bio i član grupe Iskon. Međutim, već neko vrijeme Peco gradi svoju samostalnu karijeru te nastupa na raznim događanjima i vjenčanjima.

