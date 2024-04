Baby Lasagna komentirao preokret na kladionicama i švicarsku pjesmu: "Iskreno, mislim da je pjesma apsolutno..."

Hrvatska više nije prva na eurovizijskim kladionicama. Baby Lasagna ima opasnog konkurenta - predstavnika Švicarske. Samo za Dnevnik Nove TV Baby Lasagna komentirao je preokret na kladionicama, kao i švicarsku pjesmu, a reporterka Sara Duvnjak razgovarala je i s predstavnicama Slovenije i Srbije.

Eurovizijski pred partiji već su u punom jeku jer dijeli nas tek nešto više od mjesec dana do spektakla u Malmöu!

"Iskreno u samom početku nisam bio nešto oduševljen s idejom pred partija, ali evo u krivu sam bio to sada shvaćam jer čim smo došli tamo, upoznali fanove, slikali se s njima stvarno sam shvatio da je to nešto posebno i evo već prvu večer kada je bila parada zastava - kada sam izašao pred Madrid s hrvatskom zastavom i reakcija publike, to vrištanje, ta buka..." rekao je Baby Lasagna u Dnevniku Nove TV.



Baby Lasagna puna 32 dana bio je na samom vrhu službene eurovizijske kladionice, no prestigao ga je predstavnik Švicarske Nemo!

"Iskreno, mislim da je pjesma apsolutno fantastična, to govorim stvarno iskreno - to je nešto što bi ja volio raditi nekad u budućnosti, taj neki stil. .. što se tiče song writinga, što se tiče riječi - kapa dolje!" komentirao je Lasagna svoju najveću konkurenciju.



No izvođači se previše ne zamaraju kladionicama i trenutačno su svima u fokusu njihovi nastupi.

"Pripreme za Euroviziju su u punom tijeku eurovizijski fanovi su 'Veroniku' vrlo lijepo prihvatili. Velika sam obožavateljica Baby Lasagne i njegove pjesme i nadam se da će biti pravi spektakl u Malmöu", rekla je slovenska predstavnica Raiven.

"Pripreme stvarno idu super evo polako se bliži, vrijeme baš brzo prolazi. Jako se radujem, cijeli moj tim se jako raduje. Baš smo onako nešto lijepo pripremili! Mi smo tu uvijek da se držimo zajedno i tako će i biti!" kaže i predstavnica Srbije Teya Dora.

Ove godine tema Eurosonga su eurovizijska svijetla, a vizualni identitet kreiran je kombinacijom prepoznatljivih skandinavskih polarnih svjetala (aurora borealis).



"Želim vidjeti auroru borealis jer obožavam Skandinaviju", veseli se Raiven.



Malmö je izabran kao grad domaćin po treći put, nakon što je grad na jugu Švedske bio domaćin natjecanja 1992. i 2013. godine. A ove godine obilježit će se i 50. obljetnica pobjede grupe Abba s pjesmom "Waterloo", no oni su zasad ondje odbili nastupiti!

