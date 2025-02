Čuli smo se s Avom Karabatić oko susreta u Splitu o kojem svi pričaju, ovo je njezino objašnjenje

Ava Karabatić i Ruben Van Gucht snimljeni su zajedno u jednom splitskom kafiću, a ona nam je potvrdila da su se družili nekoliko sati.

U javnost je isplivala fotografija na kojoj Ava Karabatića i Ruben Van Gucht, suprug Blanke Vlašić, sjede u jednom splitskom kafiću.

Dvojac se nekoliko sati zadržao u kafiću, piše Dalmacija Danas.

Ava Karabatić, Ruben Van Gucht Foto: Dalmacija Danas

O ovom susretu razgovarali smo s Avom koja nam je zapravo i potvrdila da su se Ruben i ona vidjeli u utorak navečer u Splitu. Naime, njihovo poznanstvo krenulo je kada ga je Ava vidjela u jednom intervjuu.

''Gledala sam jedan intervju gdje je Ruben bio gost. Svidjelo mi se kako priča da ljudi danas žive dva života. Kasnije smo se zapratili na Instagramu i stupili u kontakt. Zapravo nas spaja ljubav prema novinarstvu i sportu, mi radimo isti posao i imamo slične teme. Naš susret je bio prijateljski. Nije on moj tip ja više volim grubijane poput Zlatana Ibrahimovića, Johnnyja Deppa, Gorana Ivaniševića. Nemam pojma tko nas je fotografirao, a u kafiću smo sjedili možda dva, dva i pol sata. Bilo je to u srijedu oko 20:30 sati.'', ispričala nam je.

''On je jedan inteligentan, elokventan muškarac i jako dobar otac. Na kraju razgovora sam mu poklonila i portret Blanke Vlašić kojega je s osmijehom primio'', rekla nam je Ava koja nam je i poslala portret koji mu je poklonila.

Ispričala nam je i da se susret dogodio spontano u Splitu, a ranije su se dogovarali da se vide.

''Trebala sam ići u Bruxelles pa smo se dogovarali kada ćemo se vidjeti, ali to se nije dogodilo'', objasnila je.

Pitali smo ju i što misli o otvorenom braku kojega belgijski novinar ima s Blankom Vlašić.

''Čula sam za to, ali nisam se zamarala niti smo razgovarali o toj temi. Svatko ima pravo živjeti svoj život onako kako on to želi pa tako i oni'', zaključila je Ava koja se vratila iz Poljske gdje je bila u društvu cijenjenih umjetnika i pripremala svoju novu izložbu.

