Naša influencerica obračunala se s hejterima koji su se okomili na njezine obline!

Naša influencerica Ivana Prizović otkrila je da su njezine grudi česta tema komentatora na društvenim mrežama, a sada je stala na kraj hejterima.

Influencerica Ivana Pirizović na društvenim mrežama obračunala se s hejterima.

Naime, u priči na Instagramu objavila je fotografiju u kožnoj haljini te otkrila da je jedan detalj na njoj česta tema komentara. Riječ je o njezinim grudima.

Kako je napisala, ne osjeća se ugodno kada postaje predmet komentiranja zbog svojih fizičkih karakteristika te zato često bira nositi odjeću kojom pokriva grudi.

"U posljednje vrijeme me često ubijate s ovim pitanjem kao da grudi vidjeli niste, pa da razjasnimo: Imam ih, što ću, dobila sam ih od majke prirode. Jesam li sretna zbog toga? Ne. Pokrivam li ih većinu vremena? Da'', napisala je na Instagramu.

''Zamaraju me i njihovo fluktuiranje je stalna pojava, pa evo sada samo što ja zajedno s njima ne eksplodiram. Živcira me i to što kada ih pokažem, postajem objekt, predmet, grudi, a ne više Ivana. Tako da, sve sam rekla'', zaključila je.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Hrabra ljepotica koja se bori s rakom pokazala ožiljke na trbuhu, zasjala je u posebnoj ulozi

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Zanimljivosti Nova generacija kraljevskih dama mijenja trendove: "Osvježavajuće ih je vidjeti..."

Pogledaji ovo Preporuke Još jedan propali pokušaj komedije napisane s mišlju da se gledateljima može podvaliti bilo što

Pogledaji ovo Celebrity Vannina lijepa kći mami je bila podrška na velikom događanju, ne viđamo je često

Pogledaji ovo Celebrity Objavili fotografije! Donedavni igrač Hajduka iznenada se vjenčao s dugogodišnjom partnericom

Pogledaji ovo Celebrity Naš bivši predsjednik uživao u zvukovima sevdaha, sve ga češće viđamo bez zaštitnog znaka