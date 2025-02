Još jedan propali pokušaj komedije napisane s mišlju da se gledateljima može podvaliti bilo što

Najviše volim usporeni vikend kada ne moram nikamo ići, ništa posebno raditi i kada pogledam dobru komediju koja će me još više opustiti. Kada sam vidjela da je na Netflix stigao novi film Amy Schumer, "Trudna, kao" (Kinda Pregnant), jedva sam čekala ne raditi ništa.

Nakon sat i četrdeset minuta zažalila sam što nisam napravila nešto korisnije sa svojim vremenom.

Scenarij za komediju "Trudna, kao" potpisuju Julie Paiva i Amy Schumer, dok je redatelj Tyler Spindel. Schumer je već svima poznata glumica koju najviše vežemo za moderne komedije i zaista je osoba za koju inače navijam.

Navijala sam tako i da ovaj film bude toliko dobar da ću ga svako malo gledati kada imam loš dan, ali jednostavno je teško skrenuti pogled kada ništa u filmu ne funkcionira. Scenarij je dosta naivan, isforsirano komičan, a dijalozi kao da su izmišljeni na licu mjesta. U većini slučajeva dijalozi nemaju kraja, što doprinosi usporenom tempu koji vas kao gledatelje nikako ne inspirira da nastavite gledati film do kraja.

Ono što "Trudna, kao" ima, a zaista je prepoznatljivo za Schumer, jest fizička komedija i humor koji je usmjeren na njezin izgled. Tema na prvu jest interesantna jer je univerzalna, a priča najviše o nedostižnim željama i beskrajnoj utrci s vremenom, za koju sam sigurna da je svaka žena razumije. Tempo, s obzirom na žanr, po meni je poprilično usporen. Mislila sam kako film traje mnogo dulje nego što je to slučaj, a najviše od svega mi je žao što odlična glumačka postava s ovako univerzalnom tematikom nije ni u jednom trenu dosegnula svoj puni potencijal.

Narativno je ova komedija poprilično repetitivna, gdje imate osjećaj kao da gledate jednu te istu scenu više puta. Glavni lik konstantno se svima ispričava zbog svojeg ponašanja, što definitivno ne doprinosi humoru, ali ni razvoju likova i njihovih odnosa. Priča je jasna i predvidljiva, likovi su napisani šturo, ali vam je također jasno tko su i kako razmišljaju. Ono što me najviše razočaralo jest isforsiranost u humoru, koji je, s obzirom na glumačku ekipu, trebao biti na zavidnoj razini. Umjesto savršene vikend-komedije dobili smo još jedan bespotreban film na Netflixu zbog kojeg se pitam - kome je ovo palo na pamet i zašto?

Amy Schumer kao Lainy Newton igra letargičnu ženu koja se nalazi na prekretnici života. Lainy lažira trudnoću kako bi se, valjda, osjećala bolje jer je raskinula dugogodišnju vezu, a najbolja prijateljica je u braku i zaista čeka bebu.

Tu se poistovjećivanje s njezinim likom zaustavlja i prava komedija trebala bi početi. Nažalost, Schumer razočara u ulozi Lainy jer se oslanja isključivo na fizičku komediju, ismijavanje same sebe i svog fizičkog izgleda, a mnogo manje na svoj lik i njezin pravi problem. Ostatak glavne glumačke ekipe čine Jillian Bell, Will Forte, Brianne Howey, Lizze Broadway, Chris Geere, Molly Sims i Urzila Carlson. Kao i Schumer, nikada ne ispune svoj puni glumački potencijal, ali ne mogu ih kriviti s obzirom na to da je scenarij istinski tanko napisan.

"Trudna, kao" je još jedan propali pokušaj relevantne komedije koja je napisana s mišlju da se gledateljima može podvaliti što god. Priča je zanimljiva i smiješna sama po sebi, ali je izvedba ispod svake granice ukusa, kvalitete i dobrog humora.