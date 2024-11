Anđa Marić suočila se s najtežom mogućom viješću, mnoge je rastužila objavom: ''Zbogom''

Anđa Marić proživljava teške dane nakon gubitka oca Zvonimira, koji je preminuo u 81. godini.

Spisateljica i pjevačica Anđa Marić na Instagramu je objavila tužnu vijest da joj je otac preminuo u subotu u 81. godini.

Podijelila je fotografiju svoje obitelji kada je bila mlađa.

"Zbogom, tata", napisala je u priči na Instagramu, a objavila je i niz fotografija s voljenim ocem.

"Znala sam da neće voljeti ideju o Meksiku, zato mu nisam ništa rekla. Tata je otišao na svoje more, ali me zadnji dan prije odlaska pitao: 'A kamo vi to idete, ako smijem pitati?' Nepromišljeno sam rekla: 'Na Cortezovo more.' Naravno, bio je zabrinut, kao što je uvijek bio kad sam ja u pitanju.

Povratak nije bio jednostavan. U Meksiku sam zadnji dan doživjela uragan Olaf, a ceste prema aerodromu bile su uništene, zakasnila sam na avion u Mexico Cityju. No nisam odustala, uspjela sam besplatno promijeniti karte. Čak i kad su me prisilili da prespavam jednu noć u Madridu, nisam dopustila da zbog toga izgubim vjeru. Znala sam da moram stići na vrijeme.

Ne zato što je važno stići na avion. Ne zato što bih se ljutila na sebe da zakasnim. Nego zbog njega. Znala sam da bi se brinuo, da bi mislio na mene, možda čak i uznemiren ležao budan. Nisam to mogla dopustiti. Njegov zagrljaj na kraju tog putovanja bio je moja motivacija, moj cilj.

Kad sam stigla, bio je ondje. Vidjela sam olakšanje u njegovim očima, taj osjećaj da je sve u redu. Njegov zagrljaj nije bio samo dobrodošlica, bio je potvrda - da je njegov svijet opet siguran. A i moj isto.

Hvala ti, tata, što si uvijek bio razlog zbog kojeg dajem sve od sebe. Tvoj zagrljaj vrijedi svakog izazova, Ti si moj dom, moj najdraži cimer u životu, bilo je lijepo biti tvoj 'Bljikasti Slučaj' , Anđika i 'Predsjednica' Volim te", napisala je u opisu objave.

Anđa je majku Mariju, koja je preminula u dobi od 65 godina, izgubila 2015. Kako je Anđa tada ispričala, osim što je njoj dijagnosticirana multipla skleroza prije 12 godina, i njezini su se roditelji razboljeli. Bila je to grozna vijest za cijelu obitelj. Otac Zvonimir i majka Maria saznali su da imaju zloćudne bolesti.

Otac joj je bio inženjer građevine, a majka domaćica.

