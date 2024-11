Majka ga je ostavila kad je imao tri godine: ''Ja joj i pored svega želim sve najbolje, od bijesa nema ničega''

Iz susjedne Srbije pred žiri Supertalenta stigao je 19-godišnji Stevan Mihajlović, koji je priredio glazbeni performans u kojem spaja pjevanje i sviranje gitare.

Stevanu Mihajloviću glazba je postala utočište nakon što se borio s osobnim izazovima, a na Supertalentu je pokazao kako kroz svoje pjesme prenosi emocije.

''Cilj mi je sa žirijem i publikom podijeliti umjetnost muzike'', rekao je, pa dodao.

''Pišem pjesme od 14 godine, najvjerojatnije zbog emocija koje nisam znao kako tada izraziti. Kao da me nešto obuzme i onda samo pjesme same izađu. Moja je majka otišla kad sam imao samo tri godine, i sjećam se što je nosila, kako je kuća izgledala, svega se sjećam. Ne mogu opisati kako se osjećam kad se toga sjetim, dan danas mi bude teško pričati o detaljima, to je i normalno. Više od 10 godina nisam je ni vidio, ona je otišla za drugim čovjekom i to je nešto što ja i dalje ne razumijem, ali ja joj i pored svega želim sve najbolje'', ispričao je Stevan pred kamerama žirija pa nastavio.

''Od bijesa nema ničega, što bih bio ljut zbog nečega što nikad nisam stvarno imao. To jest bol, ali na neki neopisiv način, iskreno, kad god sam bio tužan, ja sam uvijek prišao frižideru, u tom trenutku ja nisam bio gladan, htio sam se samo osjećati dobro. Ja sam sebe gledao u ogledalo i mrzio ono što sam vidio u samom sebi, i to je jedna stvar koju sam promijenio. Sad kad sam tužan, znam da je to emocija koja će proći, ali onda pišem pjesme. Iskreno, bez muzike, mislim da ne bih bio ovako emocionalno svjestan kao što jesam danas'', ispričao je.

Žiriju se svidjelo ono što su čuli.

''Ja sam čula apsolutno savršenstvo, ti si meni do te mjere djelovao sigurno i opušteno. Meni tvoj vokal baš paše, ja čujem svaki jecaj, kao da proživljavam s tobom. Ja sam proživjela ako ti nisi, baš me briga za druge. Što se mene tiče, ti ovdje trebaš biti opet'', rekla mu je Maja Šuput.

''Gitara nije bila najkomplementarnija s tvojim vokalom. Ja bih najradije plakala, ridala kad čujem takav vokal, ali onda imam tu smetnjicu, tvoj put mora ići u tom smjeru da i jedno i drugo dovedeš na vrhunsku razinu i jedino tada možeš očekivati i top-reakciju od nas'', zaključila je Martina.

Stevan je prošao dalje.

