Hercegovac kojeg Hrvatice obožavaju najavio je i četvrti koncert u Lisinskom: "Ludilo se nastavlja..."

Adi Šoše najavio je još jedan koncert u dvorani Vatroslav Lisinski koji će se održati 26. svibnja sljedeće godine.

Nakon tri rasprodana koncerta u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Adi Šoše objavio je da će ondje još jednom nastupati.

Četvrti koncert održat će se 26. svibnja 2025., a sve zbog velkog interesa obožavatelja i obožavateljice iz Hrvatske i regije.

"Ludilo se nastavlja! Zagrebe, imamo još jednu noć", napisao je Šoše na Instagram Storyju.

Svoj prvi solistički koncert u Lisinskom Adi je održao 28. listopada. Taj je koncert rasprodao u svega 72 sata. Na pozornici mu se pridružio i Tony Cetinski.

''Očekivao sam da ćemo jednu prodati, nekad. Ali ne baš u 3 dana, no nešto je prebrzo to išlo. Tako da je logično bilo da otvorimo i drugi datum, nakon drugog je treći koji isto ide fenomenalno tako da je vrlo moguće da ovo nije kraj našeg druženja i da ovo nije kraj nešeg druženja i da će bit još datuma tijekom iduće godine'', rekao je Adi za IN magazin.

Nakon što su brzo planule ulaznice za drugi i treći koncert u Zagrebu (9. veljače i 18. ožujka 2025.), odlučio je dodati još jedan datum.

"Četvrti koncert najavljujem s velikim uzbuđenjem jer mi je još uvijek sve ovo nestvarno. Hvala svima koji su vjerovali u mene i podržali me na ovom putu", izjavio je Šoše.

