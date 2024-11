Koji je to film razbjesnio američkog predsjednika? Trump umalo zabranio njegovo prikazivanje!

Ako nas je nedavna povijest nečemu naučila, onda je to da novog/starog predsjednika Trumpa nije teško isprovocirati, kao što je to savršeno uspjelo filmu ''Pripravnik''. Priča o njegovu poslovnom početku i škakljivim crticama iz privatnog života, zahvaljujući njegovim odvjetnicima, umalo nije ni stigla do naših kina. Kako je na to reagirala ekipa filma, otkriva naša Aleksandra Keresman za In magazin.

Netom što je po drugi put u povijesti proglašen predsjednikom SAD-a, u naša domaća kina stigao je film o Donaldu Trumpu, koji, upravo zahvaljujući novom predsjedniku Amerike, umalo nije ni ugledao svjetlo dana. Nakon premijere u Cannesu, u svibnju ove godine, Trumpovi odvjetnici pokušali su zakonski zabraniti distribuciju filma, no bezuspješno.

''Mislim da je ta kontroverza oko filma upravo ono što mu daje na privlačnosti. Trump je toliko protiv filma da mi je to jako zanimljivo. Mislim da bi bio iznenađen da ga pogleda. Svatko koga Trump zanima kao povijesna ličnost bilo da su za njega ili protiv njega mogu pronaći nešto za sebe u ovom filmu. Jer nije prikazan kao zlikovac niti kao heroj već kao ljudsko biće'', govori Jeremy Strong.

Film“ Pripravnik“ prikazuje početke Trumpove poslovne karijere, posebno utjecaj koji je na njega imao odvjetnik Roy Cohn, čija je maksima uključivala napad, optuživanje onih koji vas optužuju, te uvjerenje kako je pobjeda - sve.

''Razumijem političnost svega no ovo je film koji se bazira na njemu kao liku, gledamo ga kao osobu na temelju svega onoga što nam je dosad o njemu poznato, sve u filmu je prethodno dokumentirano, možete sve to provjeriti. Smatram da je važno da se ljudi oslone na svoj instinkt i možda iz filma izvuku nešto što prije nisu znali. A nerado ali moram napomenuti film je doista zabavan'', kaže Sebastian Stan.

Sebastianu Stanu i glumici Mariji Bakalovoj pripale su uloge Donalda i Ivane Trump. Poprilično sklizak teren za bilo kojeg glumca koji utjelovljuje tako planetarno popularne, a ujedno kontroverzne ličnosti.

''Kad je tek počinjao 70-ih nije bio toliko ekspresivan kao sada. Izgleda kao da se transformirao u tu verziju, vjerojatno zato što je toliko promatrao sam sebe i gledajući se, mijenjao i reciklirao samog sebe do ove verzije koju znamo danas'', dodao je Sebastian.



''Puno sam istraživala o njoj, čitala, gledala gomilu njezinih intervjua i radila sa stručnjakom za dijalekt kako bih svladala njezin naglasak. Kada utjelovljujete neku stvarnu osobu morate tome pristupiti s dostojanstvom i poštovanjem. Jako sam uzbuđena jer nikad nisam imala priliku igrati nekog stvarnog a ona je zaista veća od života, također bila je ispred svog vremena, glasna u borbi za to da bude ravnopravna u 70-ima, što je i dan danas izazovno'', otkrila je Maria Bakalova.

Iako tvrde kako je predsjedniku ponuđena privatna projekcija filma, na kojoj bi mogao dati svoj pošten sud, on je i bez toga odlučio u sebi svojstvenom stilu, kritiku uputiti putem društvenih mreža. I nije se suzdržavao, proglasivši film jeftinim, klevetničkim i politički ogavnim, te lažnim, bezvrijednim pokušajem da se našteti političkom pokretu.

''Nezgodno je, može biti dobro za film, no istovremeno je zabrinjavajuće za svijet. Film istražuje naslijeđe i način funkcioniranja Roya Cohna koji je Trumpa naučio da uvijek napada i uvijek opovrgava sve. To je točno ono što radi u svome postu, napada nas i niječe značaj filma, no on je baziran na povijesnim činjenicama. Zabrinjavajuće je što nastavlja širiti mržnju i podijele. To je jako tužno za naš svijet. Film ga ne demonizira već vrlo zorno prikazuje'', prič Jeremy Strong.

Ono što bi Trump trebao već dobro znati jest da je svaka reklama dobra reklama, čak i ona negativna.

''Nisam iznenađen, postoji zamor Trumpa, izbori, ozbiljne stvari. I imali smo jako mali budžet za promociju filma, tako da smo mi David u ovoj borbi tako da zaista nam dobro dođe kad gospodin Trump tweeta o nama'', govori Ali Abbasi.



''Film je iznenađujuć i možda imate neke predrasude ili ideje oko toga kakav je u početku no ako ga pogledate promijenit će vam mišljenje'', govori Maria Bakalova.



''Jako je tu puno zanimljivih aspekata, 70te, 80te, New York, zanimljivi ljudi, slikovita mjesta, glazba ali ta doza skepticizma koja nas je dočekala s obje strane je jako zanimljiva, zgurani smo u sendvič između toga da smo preblagi prema njemu, pa preoštri, ne dovoljno kritični, previše kritični, da smo pro- trumpovski i anti-trumpovski. A na kraju znate što? Mislim da provociramo obje strane, što znači da radimo nešto dobro'', dodaje Abbasi.

U trenutačno izborima iscrpljenoj Americi, film možda nije ispunio početna očekivanja, ali zato preko bare polako i sigurno privlači publiku u kinodvorane. Jer ako vam još uvijek nije sasvim poznato kako se formirao čovjek, kojeg po drugi put gledamo na čelu SAD-a, možda vam ove filmske minute pomognu shvatiti lik i djelo Donalda Trumpa.

''Nisam razočaran jer samo će rasti. Nitko nije išao gledati Klub boraca kada je prvi put izašao, a danas i dalje pričamo o tom filmu. Prilično sam siguran da ćemo o ovom filmu pričati za 10 ili čak 20 godina'', zaključio je Sebastian.

