Ljubavna priča ovog domaćeg para bila je jedna od najpraćenijih, no poslije pet zajedničkih godina ipak su krenuli svatko svojim putem

Zrinka Cvitešić i Hrvoje Rupčić u vezi su bili pet godina, a on je zbog nje okončao brak s Tinom Kresnik.

Ljubavna priča naše glumice Zrinke Cvitešić i glazbenika Hrvoja Rupčića bila je jedna od najpraćenijih 2009. godine jer je on u to vrijeme bio u braku s pjevačicom Tinom Kresnik, s kojom ima dvoje djece, a kada su detalji izašli na vidjelo, nastala je priča zanimljiva javnosti.

Sada je jedna agencija objavila njihove fotografije s otvorenja izložbe Mersada Berbera u Zagrebu 2011. godine. i podsjetila nas na njihovu priču.

Hrvoje je s Tinom u skladnom braku proveo 13 godina, a ni njegova ljubav sa Zrinkom nije potrajala pa su prekinuli nakon pet i pol godina.

Hrvoje se tim povodom oglasio na društvenim mrežama, točnije na svom profilu na Facebooku.

"'Ekskluzivno: Zrinka i Hrvoje više nisu zajedno!!!' Kako sam saznao iz povjerljivih izvora, sutra ponovno počinje medijsko zabavljanje 'rvackog puka, kojemu su draži šareni časopisi od dobrih knjiga, mojim privatnim životom. Iako niti argumenti tipa 'Ne kužim zašto me gnjavite, pa pred vratima vas čeka njih stotine koji bi dali sve da pišete o njima, a ja vas ignoriram, vrijeđam i omalovažavam!' nisu urodili time da me puste na miru, osjetio sam potrebu da ih preduhitrim i dam vam informaciju iz prve ruke, odnosno od sebe", započeo je Hrvoje te nastavio:

"'Jedini saznajemo pravu pozadinu prekida Zrinke i Hrvoja.' Naime, već se duže šuška u Zagrebu da između Zrinke i mene ne cvjetaju ruže. No da je istina toliko šokantna, nisam ni sam znao. Konačnu potvrdu da je sve to istina dobio sam kada sam na svom profilu vidio da sam promijenio status veze u 'u vezi sa...' ...i šokirao sam se!!! Uz to sam vidio i da sam promijenio naslovnu fotografiju, što je meni bio apsolutni dokaz da je istina puno dramatičnija nego što sam to mislio. 'KAKO JE DO PREKIDA UOPĆE DOŠLO' Kako naša veza od samog početka nije bila obična, tako se nije mogao očekivati niti običan kraj. Naime, kraj se dogodio kada su se pojavili problemi koje nismo bili u stanju riješiti i tako je uzrok raspada bio uzrok, a kao posljedica svega dogodila se posljedica. Od ovako strastvene veze zaista nismo ni očekivali da završi uobičajeno!"

Pogledaji ovo Nekad i sad Zrinka Cvitešić je prije 15 godina njegovala potpuno drugačiji imidž nego danas, ovakvu je sigurno ne pamtite!

"Ovim putem također molim sve svoje prijatelje na Facebooku da me izvještavaju o daljnjem tijeku ove medijske trakavice jer ja sam takve (zapravo nikakve) medije ne pratim, pa čak ni kada pišu o meni. Također će mi to dati dobre smjernice koga od vas da eventualno maknem s liste prijatelja jer zaista ne vidim ništa zajedničko između sebe i ljudi koji prate takvu štampu! Ovo je samo moj mali prilog sveobuhvatnoj međunarodnoj akciji pod nazivom: 'If you can't fight them, join them!'" napisao je tada Hrvoje u podužoj objavi.

On je danas u sretnoj vezi s Ivanom Kujundžić, s kojom je prije četiri godine dobio dijete, a Zrinka je od 2014. godine u vezi s Nikom Kranjčarom.

