Trenutno je najpoželjnija i najpopularnija tjestenina u Hrvatskoj, a vjerojatno i u Europi: ''Mislio sam da će biti samo jedna od onih prijava koje pišeš...''

Baby Lasagna gostovao je u emisiji bravo! radija pa otkrio detalje njegovog nastupa na Dori, ali i neočekivane slave koja mu je stigla iako na natjecanju prvo nije ni trebao nastupiti.

Glazbenik Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna trenutno je najpoželjnija i najpopularnija tjestenina u Hrvatskoj, a vjerojatno i u Europi.

Od rezerve, odnosno prve zamjene je postao favorit. Nakon što je obznanjeno da je Jelena Žnidarić Zsa Zsa odustala od nastupa na Dori, dobio je priliku široj javnosti predstaviti se s pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim''. Zarazni zvuk preko noći je osvojio publiku, ali i ekipu najpoznatijeg eurovizijskog portala, Wiwibloggs-a.

Slušateljima najslušanijeg radijskog showa Beautiful Day na bravo! radiju je otkrio da se smatra normalnim i običnim, kako se nosi sa slavom, planove oko nastupa na Dori, da je nedavno naučio napraviti lazanje, ali kako ga tata od milja zove - Baby Njoki.

Iako mu se život preko noći promijenio i unatoč pozornosti koju dobiva - on je ostao isti.

''Svjestan sam što to može napraviti čovjeku, pa se trudim onako biti svoj, kakav jesam, a kako je došlo do toga, mislim da je jedino pravilno da ostanem takav kakav jesam, sramežljiv ili kako god bi me netko kategorizirao. Da smo pričali o tome do prije dvije tri godine bi bio bahat eee....u međuvremenu sam skužio da me neke druge stvari usrećuju, pa sada kada vidim na primjer da Instagram gori mi nije ono woow koji sam ja car, nego cool. Nisam navikao da mi mama piše poruke - Gnjave me i ganjaju kolegice s porukama - ali samo neka uživa'', rekao je.

A tko je zapravo Baby Lasagna?

''Moj projekt koji sam htio raditi kada ne radim za klijente, da ne pišem pjesme za nekoga po uputama, nego raditi isključivo što ja želim raditi i tamo to pišem. Što se tiče Rim Tim Tagi Dim nije trebala biti singlica i nije ni pisana za Doru, to je trebao biti album filler, ali je frend rekao prijavi se na Doru. Ja sam išao vidjeti je li preteška prijavnica, jer ne volim tu birokraciju, ali bilo je lagano i prijavio sam se. On je još rekao da napišem na hrvatskom ali sam bio prelijen i za to, jer kao zašto da pišem na hrvatskom kada nećemo upasti ni ovako ni onako... Mislio sam da će to biti još samo jedna od onih prijava koje pišeš, znaš ono...šalješ ovdje za posao, šalješ ondje i uvijek dobiješ ne. Više mi je iz navike sada slati stvari...’’

Spletom neobičnih okolnosti od rezerve je postao favorit Dore.

''Nisam ni znao da sam zamjena, jer ne jave ti ako si zamjena, ne dobiješ poziv, ja sam vidio nečiju objavu na Twitteru i tako saznao. Onda je Zsa Zsa objavila da je izašla, kada se ona povukla su me zvali i pitali jesam spreman? Nisam bio, ali sam rekao da jesam, normalno...I onda se sve dogodilo...’’

Pogledaji ovo Zanimljivosti Najveći favorit na Dori pomeo opaku konkurenciju na YouTubeu, s trona je uspio maknuti Aleksandru Prijović!

Zarazni zvuk preko noći je osvojio publiku, ali i ekipu najpoznatijeg eurovizijskog portala, Wiwibloggs. Marko je slušateljima otkrio i što misli o konkurenciji.

''Nisam poslušao druge pjesme s Dore, možda jer se bojim da će pjesme biti predobre, pa da ću se zbedirati... Vidio sam samo neke isječke pjesama.’’

Iako mu ovo neće biti prvi nastup na Dori, priznaje kako ima tremu.

Kao da nisam bio, još samo gore... To je bilo 2019. Nisam ništa naučio tada, bio sam klinac i nastupio sam s metal bendom i mislio što će nama Dora. Stalno sam njurgao, nije mi se dalo, za razliku od ostatka ekipe kojoj je to bilo fora...Još tjedan dana intervjua i onda kreće izolacija. Trebam se pripremiti i treba mi vremena. Mogao bih od uzbuđenja pogriješiti, ali valjda nitko neće pratiti moj tekst.’’

Na Dori će nastupiti s gitarom u ruci, a pridružit će mu se i dio benda.

''Nastup će biti živahan, smještan, apsurdan, Monty Python u jednom trenutku, ali show. Obući će nas stilistica, ali to su sve mladi ljudi, isto kao i ja, koji su na početku svoje karijere, koji su profesionalni, ali to mi je bitno da taj moj tim bude tamo di sam i ja, ne želim uzimati neke velike zvijezde.’’

Slušatelji bravo! radija Marka su, s obzirom na njegovo umjetničko ime pitali zove li svoga oca Čača Lasagna?

''Ne, ne, zovem ga tata, ali on me pitao, šta je ono tvoje nešto Baby Njoki...da...’’

Nadamo se kako će na njega uskoro biti ponosna i cijela Hrvatska. Mladom Istrijanu iz Umaga, publika predviđa visok plasman na Eurosongu, neki ga već prozivju pobjednikom. Ne preostaje mu ništa drugo nego uzeti pobjedu na Dori.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Neočekivani obrat u slučaju Gorana Ivaniševića i Tatjane Dragović, priča je dobila novi nastavak!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Knoll u bikiniju izišla na balkon pa pokazala zavidne rezultate vježbanja, a pratiteljima je postavila jedno zanimljivo pitanje!