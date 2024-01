Plagijati i kopiranje: Domaći glazbenici otkrivaju kradu li se melodije i ideje u svijetu glazbe!

Favorit ovogodišnje Dore Baby Lasagna zaludio je slušatelje i mnogi mu predviđaju pobjedu, no neki su uočili sličnost njegove pjesme ''Rim tim tagi dim'' s pjesmom jednog švedskog benda pa su krenule špekulacije o kopiranju. Je li u glazbi već sve izmišljeno, s poznatim glazbenicima razgovarao je Davor Garić.

Nakon slušanja pjesme ''Rim tim tagi dim'' Baby Lasagne, ovogodišnjeg favorita Dore i švedskog benda Pain "Party in my head" mnogi su uočili sličnost, no naši glazbenici i ne.



"Ne vidim nikakvu sličnost osim sličnost u izričaju glazbenom, jasno je svima da pjesma izvire iz pjesme, u današnje je vrijeme teško biti originalan", zaključio je Boris Đurđević.



"Meni osobno je ta pjesma odlična. Originalna je u svakom pogledu jer je mješavina vrlo širokih stilova", dodao je Branimir Mihaljević



"Ova pjesma se sama po sebi naslanja na puno bendova takvog žanra, između ostalog najviše na Raimstain, što je čovjek i sam priznao. Meni to ništa ne smeta, dapače, mislim da je pjesma dobra i originalna", poručio je Boris.



Često pjesme koje se natječu na Euroviziji naiđu na optužbe da su kopija. Što se zakonski smatra plagijatom, mnogo je složenije od sličnosti dviju pjesama.



"Imate ritam, imate melodiju, imate harmoniju, u toj melodiji, ono što mi poznajemo u frekvencijskom spektru, imamo tih nekakvih sedam tonova, osmi je već oktava, i imamo pet polutonova. I u tome svemu ne nasjest na tu zamku da se ne zateknete ili melodijskom rečenicom i temom u nečemu gdje već netko bio, ili tekstualno, jako je teško. Naravno da je teško bit svjež i originalan", pojasnio je Miroslav Škoro.



"Ljudi olako shvaćaju naziv plagijat. Oni se na osnovi neke asocijacije odmah hvataju - to je plagijat. Ako neka pjesma asocira na neku, ne znači da je plagijat", smatra Boris.



"Ne treba nikome zamjeriti jedino ako je tendencizno išao krast, onda je to s predumišljajem, ali ako se dogodilo, dogodilo se, što ćeš sad", zaključio je Škoro.



Naši nam skladatelji priznaju da katkad, svjesno ili nesvjesno, kopiraju sami sebe.



"Što sam stariji sve sam više... Kad nešto napišem, onda gledam i uhvatim sebe kako sam takvu pjesmu već napisao, ali to je normalno", izjavio je Dražen Zečić.



"Da, jesam, kopirao sam sam sebe, ali ne u smislu da sam kopirao nego sam jednostavno modulirao neke stvari koje sam prije napravio", otkrio je Boris.



"Nitko se nije rodio u vakumu. Svi radimo glazbu pod utjecajem nečega što volimo, pod utjecajem nečega pod čime smo odrasli", smatra Branimir.

U skandalu oko kopiranja našla se i Franka sa svojom pjesmom ''Crazy'', kada je autor beata te pjesme isti prodao i drugom glazbeniku.



"To je bio problem mog suradnika koji je prodao beat, tada u to vrijeme mi smo radili tri pjesme. Ja sam na kraju odustao od tih tužbi, ali eto, to je kad imaš suradnike kojima vjeruješ više nego što bi trebao", pojasnio je Branimir.



Borisove je pjesme kopirao jedan poljski bend, i to bez njegova znanja.



"I to je jedan bend koji je obradio 5-6 mojih pjesama... Obradio? Maznuo! To je bio jedan slučaj prije 15-ak, 20 godina. Oni su uzeli mojih 4-5 pjesama, i melodijski i aranžmanski, tekstualno su samo preveli na poljski, i onda sam se ja preko svojih publishera javio u poljsko društvo zaštite autorskih prava gdje su retroaktivno upisali mene kao autora i dobio sam taj spor, u smislu da su sva autorska prava koja su oni zarađivali, išli meni", otkrio je.



Glazbenici tvrde da je Baby Lasagna originalan i čak mu predviđaju pobjedu.



"Mislim da tu nema nikakve dileme, da je on što se tiče cijelog ponuđenog reportoara na ovogodišnjoj Dori, jedini koji iskače svojom originačnošću", smatra Boris.



"Ako bi kojim slučajem i pobijedila prognoziram da bi prošla vrlo slično kao i Kaarija prošle godine, što je bio izuzetan plasman", dodao je Branimir.



Nama je važno da pjesma budi emocije, a je li pagijat ili ne, time nek se bave institucije.

