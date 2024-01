Najveći favorit na Dori pomeo opaku konkurenciju na YouTubeu, s trona je uspio maknuti Aleksandru Prijović!

Baby Lasagna zauzeo je prvo mjesto na hrvatskom trendingu na YouTubeu s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", s kojom će se predstaviti na Dori.

Do hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije dijeli nas više od mjesec dana, no jedna pjesma već se nametnula kao favorit za pobjedu.

Pjesma "Rim Tim Tagi Dim", s kojom će se na Dori predstaviti Baby Lasagna, zauzela je prvo mjesto na hrvatskom trendingu na YouTubeu te je od utorka, otkako je objavljena, dosad prikupila preko 180 tisuća pregleda.

Lasagna je pomeo opaku konkurenciju, među ostalim i Aleksandru Prijović, koja je prije njega bila prva u trendingu s pjesmom "Poslednji kabare".

S druge strane, obožavatelji švedskog metal benda Pain primijetili su da je refren njihove pjesme "Party In My Head" jako sličan refrenu pjesme "Rim Tim Tagi Dim" te su optužili Lasagnu za plagijat. No, ako je suditi po anketi u kojoj smo vas upitali za vaše mišljenje, Lasagna nije plagirao pjesmu.

Zanimljivo je da je Lasagna ispočetka odabran kao zamjena na Dori, u slučaju nemogućnosti nastupa ili odustajanja nekog finalista, i dospio je na natjecanje jer je je odustala pjevačica Zsa Zsa.

Inače, iza umjetničkoga imena Baby Lasagna krije se Marko Purišić, koji je od ranije poznat među ljubiteljima žestokog zvuka, jer je bio član benda Manntra u nekoliko navrata, od 2011. do 2016. te od 2018. do 2022.

Za bend je svirao gitaru, a s njima je čak nastupao na Dori 2019. godine. Manntra je tada s pjesmom "In The Shadows" oduševila domaću publiku i zauzeli su visoko četvrto mjesto.

Marko niže uspjehe i u inozemstvu, točnije u Njemačkoj. U veljači prošle godine dobio je priznanje za album grupe Mono Inc "Ravenblack", za koji je pisao pjesme, jer je zauzeo prvo mjesto na ljestvici OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS.

Podsjetimo, Dora će se ove godine održati u studijima Hrvatske radiotelevizije na zagrebačkom Prisavlju, a predviđene su dvije polufinalne večeri 22. i 23. veljače, i zatim veliko finale u nedjelju 25. veljače.

