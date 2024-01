Omiljeni Kevin živio je prividni život kao iz snova, a njemu bliska osoba mu je iza kamera priredila noćnu moru: "Želio je da znam da je on glavni"

Životna drama Macaulyja Culkina počela je čim se proslavio i to ponajviše zahvaljujući svom ocu Christopheru Kitu Culkinu s kojim ni danas ne razgovara.

Američki glumac i zvijezda filmova "Sam u kući 1 i 2" Macaulay Culkin slovio je kao super zvijezda tijekom 90-ih i bio je jedan od najtraženijih dječjih glumaca, dok je u njegovoj sjeni uvijek bila njemu bliska osoba koja je tek ovih dana postala popularnija od njega.

Riječ je o Macaulayjevu bratu Kieranu Culkinu koji je sada uspješno izašao iz njegove sjene i to zahvaljujući svojoj nagrađivanoj ulozi Romana Roya iz serije "Succession".

41-godišnji Kieran dospio je u centar pozornosti nakon što je na nedavnoj dodjeli Emmyja pun emocija zahvalio 69-godišnjoj majci Patriciji, a prije nego je svog 89-godišnjeg oca Christophera Kita Culkina nazvao samo "tek nekim tipom tamo" i dao naslutiti u kakvom su odnosu danas.

Drama obitelji Culkin počela je još otkako se Macaulay proslavio 1990-ih godina zahvaljujući svojim ulogama u filmovima "Sam u kući" i "Ujak Buck", a kao tinejdžer od samo 16 godina borio sa svojim sada razvedenim roditeljima za kontrolu nad svojim bogatstvom od 50 milijuna dolara. Sve to odvijalo se usred njihove borbe oko skrbništva nad njim i njegovih šestero braće i sestara i prije nego što se povukao iz glume. On i njegov bivši menadžer i otac Kit od tada nisu razgovarali.

U svojim memoarima iz 2006. godine Macaulay je optužio svog oca za fizičko i emocionalno zlostavljanje, navodeći da mu je prijetio da će ga udariti ako bude koristio kartice s napomenama za vrijeme gostovanja u SNL-u 1991. godine, kada je imao samo 11 godina.

Kit je pak 2016. godine rekao da više ne smatra Macaulaya svojim sinom, a s Kieranom se nije vidio od 2014. godine.

No, krenimo od početka. Kit i Patricia upravljali su Macaulayevom karijerom koja je započela kada je on počeo glumiti u dobi od svega četiri godine. Prije toga on je zajedno sa svojom braćom i sestrama odrastao u siromaštvu, dijeleći jednu sobu u malenom stanu u New Yorku. Njegovi roditelji jedva su spajali kraj s krajem, tata Kit, propali brodvejski glumac, radio je kao taksist i sakristan za katoličku crkvu, dok je mama Patricia dala otkaz kako bi se brinula o njihovom velikom potomstvu prije nego što je konačno počela raditi kao telefonistica.

"Naš dom je jedva je bio prikladan za par, a kamoli za deveteročlanu obitelj. Bio je to samo hodnik i nije bilo pregradnih vrata, osim kupaonice koja nije imala bravu. Odgajali su sedmero djece u tom stanu, godinama. Jednostavno su dovodili bebe kući u taj mali prostor", ispričao je Kieran u jednom od razgovora za Vanity Fair.

Macaulay je počeo glumiti nakon što je jedan od susjeda predložio roditeljima da ga pokušaju pretvoriti u zvijezdu i bio je pravo jer zahvaljujući njegovom ljupkom izgledu i karizmatičnoj osobnosti, njegova je moć zvijezde bila neosporna.

Postao je globalna zvijezda u dobi od deset godina kao Kevin iz "Sam u kući", a skupio je bogatstvo procijenjeno na 50 milijuna dolara prije nego što se umirovio sa 14 godina. I dok se Macaulayeva iznenadna slava činila kao ostvarenje sna većine djece, on je kasnije priznao da se borio s njome i počeo se raspadati pod golemim pritiskom koji je dolazio s njom u paketu. Da stvar bude gora, otkrio je da ga je otac, koji je također radio kao njegov menadžer, počeo fizički i psihički zlostavljati, tjerajući ga da satima ostane budan kako bi naučio tekst čak i kad je bio iscrpljen, i prijeteći mu fizičkim nasiljem ako ikad zabrlja na setu.

Macaulay je tijekom prošlih godina bio vrlo otvoren o tome kako se borio s ogromnom pažnjom koju je dobio nakon iznenadne slave i kako mu nije bilo lako.

"Sjećam se da sam radio Sam u kući 2 i presvlačio sam se u svojoj prikolici na ulici. Sljedeće čega se sećam je da je grupa od oko dvjesto ljudi tresla moju prikolicu. To me je nasmrt prestrašilo. Uživao sam u početku i sviđala mi se sva pozornost, ali onda sam sve počeo doživljavati kao obavezu", ispričao je Macauly jednom prilikom za New York mag. i Esquire.

Čim je dospio u središte pozornosti, otac je dao otkaz kako bi se usredotočio na upravljanje sinovom karijerom s punim radnim vremenom. No glumac je kasnije otkrio da mu je Kit uskraćivao određene stvari - uključujući krevet, što je značilo da je morao spavati na kauču i često ga je tjerao da ponekad ostane budan cijelu noć kako bi učio tekstove.

"Mislim da je to bio samo način na koji je želio slomiti moj duh. Želio je da znam da je on glavni i ako nije želio da spavamo na krevetu, ne bismo spavali na krevetu", prisjetio se za ABC News.

Otkrio je i kako mu je tata prijetio fizičkim nasiljem ako se ne pokaže dobro tijekom pojavljivanja u WTF podcastu s Marcom Maronom.

"Rekao mi je, "izvedi to dobro ili ću te udariti. Bio je loš čovjek. Bio je zlostavljač, fizički i psihički, mogu vam pokazati sve svoje ožiljke ako želim", izjavio je Macaulay.

Jednom je prilikom za New York magazin ispričao i kako se sve više zamarao glumom i molio je tatu da ga pusti da se odmori, no on mu nije dopustio.

"Moj otac je bio ljubomoran na mene. Bio je loš čovjek. Bio je uvredljiv. Sve što je on pokušao raditi u životu nije uspio, a ja sam briljirao prije svoje desete godine", zaključio je.

Vanjskom svijetu Macaulay se činio kao veselo dijete koje čeka provod života, ali iza kamera je očajnički tražio način kako da pobjegne od svega. Uz sve to Kit je od sina tajio koliko je zaradio od njega i bez znanja uzimao veliki dio dobiti za sebe.

Nastavak drame slijedio je kada su se Kit i Patricia razveli 1995. godine i uslijedila je gorka pravna bitka oko skrbništva nad djecom, uključujući Macaulaya, ali i njegovo bogatstvo.

Kružile su glasine da se na kraju on razveo od roditelja, a on se o svemu oglasio u intervjuu za Esquire 2020. godine.

"Nismo htjeli ići s mojim ocem. Uvijek se krivo tumači da sam se oslobodio od roditelja. Zakonski sam uklonio njihova imena iz svog zakladnog fonda i našao izvršitelja, nekoga za nadzor mojih financije, za slučaj da netko želi ugurati svoj je*eni mali prst u kolač. Uglavnom, imao sam milijune i milijune dolara u banci i moja majka nije mogla platiti stanarinu jer je trošila sav svoj novac na odvjetnike.

Bili smo pred izbacivanjem iz stana. Jedini način na koji sam mogao dobiti pristup tom novcu bio je da skinem očevo ime s njega, ali nisam htio napraviti nered, pa sam zaključio da je najbolje da skinem i njezino i njegovo ime", pojasnio je.

Nakon što je gorka borba konačno završila, čnilo se da Kit prihvaća poraz. Dok su Patricia i djeca ostali u New Yorku, on se povukao na zapadnu obalu i počeo ispočetka s partnericom Jeanette Krylowski, koju je poznavao od 1970-ih, a koja je preminula 2017. godine.

Macaulay i njegov otac danas ne razgovaraju, ali glumac mu pripisuje dio zasluga što mu je pomogao da postane dobar otac.

No glumac sada svom ocu pripisuje zasluge što mu je pomogao da i sam postane dobar otac.

"Odmalena sam znao da je bolje da vodim bilješke o njemu. Bilješke o tome kakav ne biti, bilješke o tome kakav ne želim biti kad odrastem", rekao je za New York Magazine.

"Moglo je biti i gore, znate? Nisam radio u rudniku ugljena. Nisam bio dijete vojnik. Moj otac me nije seksualno zlostavljao. Određene je**ne stvari su se dogodile, ali je**ne stvari se stalno događaju djeci koja to pričaju. Imam nešto za pokazati, čovječe. Mislim, pogledajte me, dobio sam novac, dobio sam slavu, dobio sam prekrasnu djevojku i prekrasnu kuću i prekrasne životinje. Trebalo mi je dugo da dođem do tog mjesta i morao sam razgovarati sam sa sobom i reći, "Iskreno, Mack? Nije tako loše." Ne želim ništa, a trebam još manje. Dobro sam, čovječe", zaključio je za Esquire.

Njegov brat Kieran o majci je nedavno progovorio iza pozornice na dodjeli Emmyja i pritom nije krio emocije.

"Ona je apsolutno divna žena koja je preuzela odgajanje sedmero djece u studiju, sama. Tamo je bio jedan tip, nije ništa napravio", dodao je, misleći na svog otuđenog oca.

Njegov očuh Mart Cox rekao je za Page Six iz svog doma u Montani da Patricia nije mogla prisustvovati svečanosti dodjele holivudske zvijezde slavnih svog sina Macaulaya Culkina prošli mjesec zbog lošeg zdravlja.

"Patty je bila pozvana i htjeli su je odvesti avionom , ali proživljavala je teška razdoblja sa svojim zdravljem", otkrio je tada.

Patricia je nekoliko mjeseci prije Božića provela u Kieranovom domu u Brooklynu u New Yorku gdje on živi sa suprugom Jazz Charton, četverogodišnjom kćeri Kinsey Sioux i dvogodišnjim sinom Wilderom Wolfom.

Cox, koji je u braku s Brentrup već 12 godina i otac je dvoje djece, rekao je: "Kieran ju je čuvao i išla je liječnicima u grad. Sva su djeca bila od velike pomoći, to sigurno. Samo od Patty, imaju puno ljubavi u sebi — ona je nevjerojatna žena. Svakako smo ponosni na Kierana i stvarno smo sretni što život za njega tek počinje. Ali imamo devetero djece i sve ih volimo. Nitko nikad ne dobiva više ljubavi od drugoga. Tako ih je odgojila njihova mama — iako je Kieran uvijek mislio da je on favorit", našalio se njegov očuh.

Osim Macaulayja i Kierena, Patricia i Kit imaju danas 48-godišnjeg sina Shanea, 40-godišnjeg Quinna, 35-godišnjeg Christiana i 34-godišnjeg sina Roryja, dok je 30-godišnja Dakota tragično preminula nakon što ju je u prosincu 2008. godine udario autom u Los Angelesu.

