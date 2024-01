Evo zašto Macaulay Culkin zapravo nije glumio u trećem nastavku kultnog filma "Sam u kući", mnogi su ga zbog toga krivili!

Macaulay Culkin nije pristao glumiti u trećem nastavku filma "Sam u kući", koji bez njega nikada nije ostvario uspjeh kao njegovi prethodnici.

Treći nastavak omiljenog božićnog filma "Sam u kući" nije postigao uspjeh kod gledatelja kao njegova prethodna dva nastavka, uglavnom zato što u njoj nije glumio Macaulay Culkin, a niti bilo koji drugi glumac, što je dovelo i do značajnog pada prihoda na kino blagajnama.

Macaulay je ranih 90-ih godina bio najpoznatija dječja zvijezda, a nakon što je ostavio nezaboravan dojam u filmu "Uncle Buck" iz 1989. godine, pisac i producent John Hughes dao mu je glavnu ulogu u blagdanskoj komediji pod naslovom "Sam u kući". Film je zaradio preko 76 milijuna američkih dolara na svjetskim blagajnama, a zahvaljujući popularnosti filma, Macaulay je postao filmska superzvijezda sa samo deset godina.

S uspjehom je nastavio glumiti u brojnim drugim filmovima kao što su "My Girl", "The Good Son" i "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku" koji je zaradio 359 milijuna dolara i drugima.

Međutim, do 1994. godine Macaulay je postao iscrpljen. Snimio je 15 filmova u sedam godina, nemilosrdno pritiskan od strane svog oca i menadžera Kita, kojeg je kasnije opisao kao nasilnika. Zbog toga je odlučio uzeti pauzu od glume kako bi nekoliko godina živio normalnim životom.

No tada je već postojala ideja za snimanje trećeg nastavka "Sam u kući" i ponovno pokretanje franšize s novom dječjom zvijezdom Alexa D. Linza., a postojao je i scenarij za treći dio koji bi se odvijao s Culkinom u glavnoj ulozi, ali on je to odbio. Mnogi ljudi su ga zbog toga krivili jer novi film nije ispunio očekivanja svojih prethodnika. Međutim, Culkin je u to vrijeme imao druge planove i odlučio je prestati glumiti kako bi se posvetio hobijima poput slikanja i pisanja. Ova je odluka također drastično promijenila budućnost franšize, a iako se glumac nije vratio svojoj ulozi iz 1992. godine, novi nastavci izlazili su sve do 2021. godine.

Obožavatelji filma uvjereni su da bi "Sam u kući 3" postigao puno veći uspjeh da se Macaulay pojavio u njemu, ali bez njega to nije bilo to. Film je zaradio samo 80 milijuna dolara, što je značajan pad u usporedbi s drugim dijelom koji je zaradio 359 milijuna dolara. Ta razlika od 279 milijuna dolara uglavnom je posljedica odlaska originalnih članova glumačke postave, a novi glumci nisu ostvarili zapažen uspjeh.

