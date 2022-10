Legendarni glazbenik bio je u braku s 13-godišnjom rođakinjom, ženio se sedam puta, a u tragedijama je izgubio dvije supruge i dva sina

Jerry Lee Lewis preminuo je u 87. godini, a osim glazbe, život su mu obilježili skandali i tragedije.

Jerry Lee Lewis, pionir rock and rolla s hitovima poput "Great Balls of Fire" i "Whole Lotta Shakin' Goin' On", umro je u 87. godini.

Lewis je umro u svom domu u okrugu Desoto u Mississippiju. Uz njega je bila supruga Judith, priopćio je njegov publicist.

Poput gitare Chucka Berryja, Lewisov klavir bio je ključan u oblikovanju rock and rolla sredinom 1950-ih. Bio je dio blistave skupine talenata Sun Recordsa u Memphisu, među kojima su bili Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins i Roy Orbison. Lewis ih je sve nadživio.

Bio je jedan od prvih izvođača koji je ušao u Rock'n'Roll Hall of Fame 1986. godine i bio je toliko utjecajan da je John Lennon pao na koljena i poljubio mu stopala kad ga je sreo iza pozornice na nastupu u Los Angelesu.

Lewis je ispunio svoje albume ne samo revolucionarnim rockom, već i gospelom, countryjem i ritmom i bluesom kao što su "Me and Bobby McGee" i "To Make Love Sweeter for You", a život mu je često bio ispunjen alkoholom, drogama i tragedijama.

Njegovu glazbu povremeno su zasjenili skandali poput braka s 13-godišnjom sestričnom Myrom 1957.

Njegov sin Steve Allen Lewis utopio se 1962., a drugi sin Jerry Lee Jr. poginuo je u prometnoj nesreći 1973. godine u dobi od 19 godina.

Nakon što se razveo od Myre ranih 1970-ih, vjenčao se s Jaren Pate 1971., ali ona se utopila 1982. Bili su razdvojeni osam godina, ali se nisu razveli.

Nakon samo nekoliko mjeseci braka, njegova nova supruga Shawn Michelle Stevens, pronađena je mrtva od predoziranja drogom u njihovom domu 1983. Osam mjeseci kasnije ušao je u još jedan buran brak sa šestom suprugom Kerrie McCarver koji je trajao 20 godina prije nego što su se razveli, a 2012. godine se vjenčao sa svojom sedmom suprugom, Judith Brown.

Lewis je 1976. slučajno ustrijelio svog basista i iste je godine uhićen pijan ispred Presleyjeve vile u Gracelandu u Memphisu s napunjenim pištoljem. Rekao je da želi vidjeti Presleyja.

Biograf Rick Bragg prisjetio se intervjua s Lewisom za njegovu knjigu "Jerry Lee Lewis: Njegove vlastite riječi" iz 2014. Lewis je pokazao Braggu pištolj koji je držao ispod jastuka u spavaćoj sobi punoj rupa od metaka i nožem zabodenim u vrata.

"Mislim da Jerry Lee Lewis nije morao nimalo preuveličavati svoj život da bi ga učinio zanimljivim", rekao je Bragg za Atlanta Constitution Journal. "Stvarno je rasplakao Elvisa. Stvarno je promijenio više Cadillaca nego što ih većina ljudi kupi u državi Mississippi."

