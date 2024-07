Otac mu je bio zvijezda najstrašnijeg filma, a sada je on snimio horor godine!

Uz horor Sakupljač duša redatelj i scenarist Oz Perkins šokirao je gledatelje i kritiku, ali i skrenuo pažnju na svoj obiteljski život, koji unatoč odrastanju u Hollywoodu nije uvijek bio radostan.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Nije teško zaključiti da Oz Perkins ima horor u krvi. Ne samo zato što je sin legendarnog Anthonyja Perkinsa, glavnoga glumca u Psihu, jednom od najstrašnijih filmova svih vremena. Mlađi Perkins je i svoju umjetničku karijeru započeo kao 9-godišnjak glumeći 1983. mladoga Normana Batesa u ne toliko sjajnom filmu Psiho 2.

No, samo u rijetki mogli zamisliti da će Oz Perkins (pravim imenom Osgood Robert Perkins II) četiri desetljeća kasnije biti jedan od najtraženijih redatelja – horora. Njegov najnoviji film Sakupljač duša (engleski naslov – Longlegs) u samo je nekoliko tjedana prikazivanja u SAD-u postao društveni fenomen. Film koji gledatelji ne samo da idu gledati u kino, već i nakon projekcije o njemu jako jako dugo pričaju, piše Kinofilm.

O čemu se radi u filmu Sakupljač duša



Smješten u 1995. godinu, Sakupljač duša prati mladu agenticu FBI-a Lee Harker (Maika Monroe) koja nevoljko prihvaća rad na slučaju serijskog ubojice zbog zahtjeva njenog nadređenog koji je očajan u rješavanja slučaja. Zbog svoje gotovo nadnaravne intuicije i tragova u slučaju koji na najneobičniji način padnu u njene ruke, Harker uspijeva napredovati u naizgled nerješivoj misteriji. No, kako istraga počinje napredovati, tako i mlada agentica počinje shvaćati da nije sve kako izgleda i da bi u slučaj mogle biti umiješane nadnaravne sile.

Priča Sakupljača duša je “u duhu klasičnih holivudskih psiholoških trilera“, dok je Nicolas Cage, koji osim što glumi u njemu također i producira film, u razgovoru s legendarnim redateljem Johnom Carpenterom rekao kako se u filmu radi o “liku koji čuje glasove. To je poput opsjednutog Geppetta koji izrađuje lutke.”

PROČITAJTE VIŠE NA KINOFILMU:

Rene Bitorajac: 'Odmah sam znao da je Gru poseban'

Oskarovac priznao da ga nagrade čine - nesigurnim

Donald Sutherland: 10 filmova po kojima ćemo ga pamtiti

„Izvorno sam želio samo da se ljudi osjećaju dobro. Nikad nisam želio da se ljudi osjećaju loše, i ne znam da to ijedan filmski redatelj želi, ali znam da ja ne želim. I mislim da se ljudi ne osjećaju loše. Mislim da ljudi uživaju u osjećaju koji imaju, što je sjajno. Ali moja namjera bila je samo napraviti nešto što sam smatrao kul. To je sve“, kazao je Oz Perkins.

Tko je otac Oza Perkinsa

No, put koji je Oz Perkins prošao od mladog glumca do kralja horora nije bio nimalo kratak ni lagan. Nakon što je njegov otac Anthony Perkins, zvijezda filma Psiho, ali i brojnih drugih sjajnih djela, preminuo 1992., mlađi Perkins je odlučio nastaviti obiteljsku tradiciju i ući u glumački svijet. Nije postao slavan poput oca, ali je skupio niz zapaženih uloga kao što su one u filmovima Plavuša s Harvarda, Ovo nije još jedan glupi film za mlade i Ratovi zvijezda.

Vjerojatno je Oz Perkins, kao i brojni drugi glumci, mogao i dalje ići od male uloge do male uloge. Ipak, nije vidio tako svoju ulogu u Hollywoodu, pa se odlučio baciti iza kamere. Prvo kao scenarist (Hladna dolazi noć), a zatim i kao redatelj.

Sve o Ozu Perkinsu, redatelju filma „Sakupljač duša“, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.