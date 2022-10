Preminula legenda rock'n'rolla Jerry Lee Lewis, dan prije smrti lažno je proglašen mrtvim

Jerry Lee Lewis preminuo je u dobio od 87 godina, a vijest o smrti potvrdio je njegov publicist.

Legendarni pjevač Jerry Lee Lewis preminuo je u dobio od 87 godina, javlja Rolling Stone.

Lewis je preminuo u svojem domu u okrugu Desoto u Mississippiju a vijest je potvrdio njegov publicist, no uzrok smrti još nije poznat.

Samo dan prije Lewisove smrti američkim medijima proširila se lažna vijest da je pjevač umro.

Jerry Lee Lewis smatra se jednim od pionira rock'n'rolla, a neki od njegovih najvećih hitova su "Great Balls of Fire", "Whole Lot of Shakin’ Going On", "Breathless" i "High School Confidential". Časopis Rolling Stone uvrstio ga je među 100 najboljih izvođača svih vremena.

Jerryja Leea Lewisa kroz život su pratile zaista nevjerojatne situacije. Sa svega 16 godina oženio se prvom od ukupno sedam žena. Nakon što je postao punoljetan postao je otac, ali tada je već bio u drugom braku. Četiri godine kasnije završio je u trećem braku i to sa svojom sestričnom Myrom Gale Brown koja je tada imala svega 13 godina. Njegova glazbena karijera krenula je silaznom putanjom, a uslijedila je i velika životna tragedija. Trogodišnji sin iz braka s Myrom Gale utopio se u bazenu, a drugi sin deset godina kasnije poginuo je u prometnoj nesreći. Peta supruga umrla je od predoziranja, a zadnje godine života proveo je sa sedmom suprugom Judith na ranču u Mississippiju.

