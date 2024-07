Je li ovo najtužnija fotka s otvaranja Olimpijskih igara? Za vrijeme ovog nastupa nastao je potpuni kaos

Nastup pijanista Alexandrea Kantorowa na otvorenju Olimpijskih igara zasjenila je neumorna kiša.

Njegove impresivne note na klaviru pratile su debele kapi kiše, a snimke s nastupa brzo su obišle internet.

Na svoje sviranje bio je izuzetno koncentriran, no obzirom na vrijeme, po društvenim mrežama proširili su se komentari da je njegov izraz lica najtužniji s ovog događanja.

