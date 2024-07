Pogledajte spektakularan nastup Lady Gage na otvorenju Olimpijskih igara u Parizu, pjevala je na francuskom!

Lady Gaga nastupila je na otvorenju Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, njezin nastup sve je oduševio.

Jedna od najpopularnijih pjevačica na svijetu Lady Gaga otvorila je Olimpijske igre u Parizu 2024. godine svojim nastupom.

Gaga je pjevala pored rijeke Seine uz gomilu plesača, a bila je odjevena u crni bodi te nosila ukrase s rozim perjem.

Kako je izgledao njen nastup, pogledajte u nastavku.

There’s one thing I would bet my life on and it’s that Lady Gaga will EGOT pic.twitter.com/bni5J4kt9O