Zbog ovih fotografija svi su bili uvjereni da je Lady Gaga trudna, oglasila se i ona!

Nakon šuškanja ovih dana da je Lady Gaga trudna, na društvenim mrežama oglasila se i sama pjevačica.

Pop zvijezda Lady Gaga prisustvovala je vjenčanju svoje sestre Natali Germanotte i njezinog partnera Alexa.

Prvotno je pjevačica bila odjevena u haljinu boje breskve, ali nakon što se presvukla u crnu usku haljinicu, obožavatelji su kada su vidjeli fotografije bili sigurni da je trudna zbog zaobljenog trbuščića koji se nazirao.

Gaga je u posljednje vrijeme bila vrlo oprezna po pitanju svoje privatnosti, što je dovelo do nagađanja obožavatelja o mogućem dolasku prinove.

Ipak pjevačica je povodom spomenutih glasina progovorila na X-u gdje je pratiteljima kratko poručila: "Nisam trudna".

Not pregnant…



REGISTER TO VOTE or check if you’ve already registered EASILY at https://t.co/Q6AxgCTE1s pic.twitter.com/dWCaMgLbyg