Markantnog supruga zvijezde ''Kumova'' nemamo često priliku vidjeti, a ona se i nakon 16 godina još topi u njegovu zagrljaju!

Daria Lorenci Flatz i njezin suprug Emil Flatz nedavno su proslavili 16. godišnjicu braka, a sada su se zajedno pojavili na jednom događaju u Zagrebu.

Zvijezda hit-serije "Kumovi", glumica Daria Lorenci Flatz sa suprugom Emilom Flatzom u sretnom je braku već 16 godina, ali njega nemamo često priliku vidjeti u javnosti.

No sada su se skupa pojavili na ddodjeli nagrada Story Hall of Fame u Zagrebu, na kojoj su upravo "Kumovi" odabrani kao najbolji televizijski format, uz hit-show Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato".

Daria je nosila elegantnu bijelu haljinu bez naramenica, u kojoj je istaknula svoju besprijekornu figuru, dok je njezin suprug odabrao klasičnu kombinaciju crnog odijela i bijele košulje, kojoj je tenisicama podario modernu notu.

Par je po dolasku pozirao okupljenim fotografima, a Daria se topila u suprugovu zagrljaju i s lica joj nije silazio široki osmijeh.

Prije nego što su postali par, Daria i Emil poznavali su se dugi niz godina, a samo tri mjeseca nakon što su prohodali, ona je ostala trudna.

Daria je ranije ove godine za naš portal otkrila i tajnu njihova sretnog braka.

"Kao i svaki brak imamo uspone, padove, krize, ali nekako smo jako povezani i on mi je prije svega najbolji prijatelj. Mislim da je to ključno u tom održavanju intimnosti i održavanju kriza – da ste s nekim prijatelj, da se uspijete u tim krizama čuti kao dva prijatelja. Po meni je to jedini razlog zašto neki brakovi opstanu, neki ne. Mislim da u nekim odnosima ljudi prestanu biti prijatelji. Naravno, ne smijete ostati samo prijatelji, morate biti i ljubavnici. Eto, mi smo nekako jako različiti, nekad nas to razdvoji, a nekad nam je to prednost. Sad je samo pitanje da nam to ostane prednost, a ne prepreka. Zasad je prednost, pa se nadam da će tako i ostati jer mi je teško zamisliti život bez njega", rekla nam je glumica.

U braku su dobili tri sina. Blizanci Fran i Mak rodili su se 2009. godine, a 2016. dobili su sina Tina.

Prije Emila, Daria je bila u braku s kazališnim redateljem Jernejem Lorencijem, koji je potrajao od 1997. do 2000. godine.

