Zvijezda Kumova prisjetila se izbjeglištva i teške mladosti: ''Primio je svu moju usamljenost i bol, a 30 godina poslije...''

Naša glumica Daria Lorenci Flatz prisjetila se teške mladosti i selidbe u Zagreb, koji joj je danas dom.

Glumica Daria Lorenci Flatz u novoj priči na Instagramu napisala je nekoliko riječi o Zagrebu, koji joj je postao dom nakon što je kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine došla u našu metropolu, i izdvojila je jedno mjesto u Zagrebu koje je postalo njezino.

"Kad sam došla u Zagreb, kao izbjeglica, puna jada, straha, boli, u pubertetu, izgubljena potpuno, nasip je bio moje mjesto. Prvo mjesto u Zagrebu za koje sam se vezala. Primio je svu moju usamljenost i bol... 30 godina poslije, i dalje mu se vraćam", napisala je glumica uz fotografiju nasipa.

Daria glumi i u predstavi koja se bavi temom izbjeglištva. Riječ je o predstavi "Da sam ptica", u kojoj igra uz Tarika Filipovića, a predstavu je režirala redateljica Arija Rizvić, koja je u to iskustvo pretočila priču svojih roditelja prognanih iz BiH.

A ovo je njezina priča. Daria je kao mlada djevojka, sa samo 16 godina, bila prisiljena napustiti rodno Sarajevo. U jednom intervjuu ispričala je kako je izgledao njezin dolazak u Zagreb bez roditelja i koliko ju je to iskustvo očvrsnulo kao osobu.

''Izbjeglištvo je za svakog traumatično iskustvo. Mislim da nitko tko je to doživio na svojoj koži nije mogao proći neokrznuto. To je period života kojeg se čovjek nerado sjeća. Nažalost, sada svjedočimo i tomu da brojni Ukrajinci i Sirijci doživljavaju istu sudbinu. Ne bih rekla da me to iskustvo očvrsnulo, već da mi je donijelo osjetljivost duše i dijapazon iz kojeg crpim sve to što radim i što ja jesam. Zahvalna sam na svemu što mi se dogodilo, mislim da sam u tim svim strašnim okolnostima imala jako puno sreće i sada, s vremenskim odmakom, čini mi se kao da me netko čuvao dok sam prolazila kroz to mučno razdoblje'', rekla je za Večernji.

Daria je naša poznata glumica, a hrvatska javnost zavoljela ju je nakon showa ''Ples sa zvijezdama'' prošle godine. U sretnom je braku sa suprugom Emilom Flatzom, a zajedno imaju tri sina, blizance Maka i Frana, koji su im stigli 2009. godine, te Tina, koji se rodio 2016. godine.

Daria iza sebe ima i brak s kazališnim redateljem Jernejem Lorencijem, koji je potrajao od 1997. do 2000. godine.

