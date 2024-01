Svi ga pamte po zarukama s Lady Gagom, a način na koji iskazuje ljubav svojoj sadašnjoj curi svima je pomalo čudan

Taylor Kinney javnosti je ostao poznat po svojoj vezi s pjevačicom Lady Gagom, evo koliko se otada promijenio.

Glumac Taylor Kinney već je godinama u glumačkoj industriji, ali njegove odlične uloge zasjenila je veza s pop-pjevačicom Lady Gagom.

Taylor je bio u vezi s Gagom od lipnja 2011. godine nakon što je glumio u njezinu spotu za pjesmu ''You And I'', zaručili su se 2015. godine, no sve su okončali 2016. godine.

Godinu kasnije Gaga je počela izlaziti s Christianom Carinom, s kojim se i zaručila, ali ni s njim to nije dugo trajalo.

Pogledaji ovo Celebrity Što se dogodilo s licem Lady Gage? Nisu je prepoznali ni najveći obožavatelji, a mnogi su je zamijenili s poznatom kolegicom!

Iste godine Taylor je viđen u društvu nepoznate brinete, ali čini se da ta romansa nije potrajala te je do 2022. godine bio samac. A onda je upoznao glumicu Ashley Cruger.

O njima se počelo šuškati u travnju iste godine kad su ih paparazzi uhvatili na jednom događanju. Samo dva mjeseca poslije Ashley je njihovu romansu potvrdila na društvenim mrežama objavivši zajedničku fotografiju s putovanja u Francusku.

Inače, Taylor je poznat po ulozi u seriji ''Chicago u plamenu'', u kojoj je utjelovio Kellyja Severidea, a u istoj seriji glumila je i Ashley. Pojavila se u jedanaestoj sezoni 2022. godine, ali s dečkom nije snimala nijednu scenu.

Zanimljivo je da Kinney na Instagramu prati samo jednu osobu, Ashley. Koliko je voli često pokazuje na društvenim mrežama, ali čini se da ona za internetske izljeve ljubavi baš i nije jer s partnerom na Instagramu nema nijednu fotografiju.

Osim ''Chicaga u plamenu'', Taylor je još glumio u filmovima ''Šuma užasa'', ''Druga žena'' i ''Zero Dark Thirty''.

Mnogi su ga zapamtili po neodoljivo plavim očima, a 42-godišnji Kinney s godinama je i potpuno posijedio, što ga je učinilo samo još šarmantnijim.

Kako izgleda danas, pogledajte u našoj galeriji.

