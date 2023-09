Željko Joksimović otkrio pokoji detalj iz karijere za koji javnost nije znala: "Osjećam krivnju što ranije nisam napravio..."

Željko Joksimović održao je koncert za pamćenje u Ljubljani pa ispričao što ga to posebno veže za Sloveniju.

Pjevač Željko Joksimović u vrlo je dobrim odnosima s gradonačelnikom Ljubljane, gdje je održao koncert o kojem će se dugo pričati, a sve informacije prenio je net.hr.

"Kada mi se zgrada renovirala 2006. godine, svoje utočište pronašao sam ovdje i pjesme koje sam u tom trenutku radio, radio sam upravo ovdje u studiju Tivoli. Nekako sam fokusiran na Sloveniju, imao sam puno nastupa ovdje, stekao sam puno prijatelja i poznanstava. Uvijek se rado vraćam u Sloveniju, a moja prva asocijacija na nju je da vidiš HD sliku. Sada već 4K", rekao je pjevač u emisiji "Prvi red" na srpskoj televiziji K1.

Iako u Sloveniji ima dosta poznanstava, kao najvrjednije ipak smatra ono s gradonačelnikom Zoranom Jankovićem.

"Moj boravak u Ljubljani ne može proći da se ne vidim sa Zokijem. Upoznali smo se prije 23 godine, on je tada radio u Mercatoru i angažirali su me nekoliko puta da održim koncerte. Volimo održavati taj naš prijateljski odnos i to nam uspijeva sve ove godine, što nije čest slučaj."

Željko je otkrio i kako za mjesec i pol izlazi njegov novi album, a fanovi su i više nego uzbuđeni.

"Glazba je najuzvišenija umjetnost, koja u svojim podfolderima ima razne mogućnosti bavljenja sličnim umjetnostima. Tako sam se i ja radio filmove, serije, pa i producirao, ali nisam otišao puno dalje od glazbe. Osjećam krivnju što ranije nisam napravio nešto za slušatelje koji vole moju glazbu. Napravio sam mali otklon, ali za mjesec i pol dana ću izdati novi album. Nisam pravio pauzu, ja konstantno radim glazbu, samo ne objavljujem", objasnio je.

Ispričao je i kako konstantno nešto radi, piše. U svom telefonu, kaže, ima više od 300 melodija. Trenutačno ima dvadesetak pjesama od kojih se mora napraviti neka selekcija.

"Prvi put su moje kolege prezentirale i poslale toliko dobrih pjesama za mene da se ovih dana borim kako bih napisao tekst za neke od svojih melodija, da bih parirao toj velikoj ljubavi mojih kolega koje su mi poslali pjesme. Moja publika voli kako ja pjevam, ali voli i kako pišem."

Priznaje i kako je veliki perfekcionist pa je tako otkrio grešku u pjesmi.

"Prije 15 dana razmišljao sam o tome koliko je dobro kada ljudi vide i shvate da si perfekcionist. Nekako sam se ponosio time. Onda sam se zapitao, kada sam pročitao jednu rečenicu koja glasi: 'Ljudi koji su perfekcionisti zapravo se plaše osude javnosti.' Kada stvaram kompoziciju, to mi obično kaže Alek, moj aranžer, prvi demo koji napravim je najbolji, a onda počnem raditi ostalo i pripremam ga za izdanje i tu uvijek nešto pokvarim. Impresionistički je najdragocjenije ono prvo što se pojavi, ali u njemu postoje i greške, koje ljudi općenito ne shvate. Ja sve te savršenosti ispravljam.

Mislim da taj zlatni presjek mora biti nešto malo nesavršeno. Zašto se vraćam perfekcionizmu? Zato što razmišljam i o sljedećim stvarima. Snimio sam pjesmu i cijeli život ću slušati jedan dio koji je trebalo prepraviti prije nego što je pjesma izišla. "Pjesma 'Zaboravljaš', za koju sam ja napisao glazbu, a Čipi tekst, ima jednu grešku. Žurili smo je predati jer su se CD-ovi izdavali u Mađarskoj pa se moralo krenuti s kontingentom ranije da bi sve izišlo na vrijeme.

Onda sam shvatio da sam otpjevao 'Zaboravljaš što smo jednom davno rekli', a master je već na putu za Mađarsku i rekao sam da ide tako. Ta nesavršenost nije bila prepreka da pjesma postane veliki hit. Tu se vraćam na ono što moj Alek kaže, pusti tu nultu snimku, koja nije savršena i ima greške, opet se nešto događa", otkrio je Željko.

