Što se dogodi kad baciš štap najviše što možeš? Frano se okušao u twirlingu i rezultat je nestvaran

U našem serijalu u kojem se Frano okušao u raznim talentima shvatili smo da mu talenata ne nedostaje. No što se dogodi kada štap baciš malo previsoko?

Veselja u GranCerealeovu photo boothu iza pozornice Supertalenta ne manjka. Frano Ridjan sad se okušao u ulozi člana Twirling kluba Požega.

Energična ekipa iz Twirling kluba Požega došla je na Supertalent pokazati kako kombiniraju gimnastičke elemente, ples i vješto baratanje štapom. Članovi kluba su u dobi od 12 do 30 godina, a njihova strast prema twirlingu odražava se u motu ''jednom mažoretkinja, uvijek mažoretkinja''. Treniraju svakodnevno osim nedjelje te su izuzetno posvećeni treninzima, unatoč ograničenjima prostora u kojem vježbaju. Oni, naime, mogu baciti štap puno više nego što im strop dopušta. ''Možete od nas očekivati apsolutni show'', najavili su prije nego što su stali na pozornicu. Bez obzira na to što ovdje nisu mogli previsoko bacati štap, veselili su se nastupu na Supertalentu, a naš Frano malo ih je ''zagnjavio'' prije same audicije.

Lakši elementi su mu pošli za rukom Foto: Nova Studio

Zamolio ih je da mu pokažu nekoliko elemenata; najlakši i najteži. Lakši elementi, naravno, odlično su mu pošli za rukom, a u onom najtežem nije se baš snašao. Ipak, upio je prilično visoko baciti štap, a što mu se umjesto njega vratilo – pogledajte u videu.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Barilla po najvišim profesionalnim standardima.