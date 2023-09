On je bio najozbiljniji dečko Blanke Vlašić prije supruga Rubena, bili su u vezi tri godine i zajedno su živjeli, a prekid su dugo tajili!

Blanka Vlašić bila je tri godine u vezi s Vinkovčaninom Antonijem Ergotićem, a sada su osvanule njihove stare zajedničke fotografije.

Naša proslavljena i umirovljena atletičarka Blanka Vlašić osim sportskim uspjesima u prošlosti je punila medijske stupce i svojim ljubavnim životom.

Danas je u sretnom braku s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom, s kojim ima i sina Monda, a sada su osvanule fotografije iz vremena dok je bila u ozbiljnoj vezi s jednim Slavoncem.

Kada se 2007. godine vratila sa svjetskog atletskog prvenstva iz Osake, gdje je postala svjetska prvakinja u skoku u vis, u zračnoj luci u Splitu dočekao ju je njezin tadašnji dečko, Vinkovčanin Antonio Ergotić, koji ju je po dolasku obasuo cvijećem i poljupcima.

Antonio ju je čekao u s njezinom majkom Venerom, a srdačno se pozdravio i s Blankinim ocem i trenerom Joškom Vlašićem.

Blanka i Antonio iste su te godine prekinuli nakon tri godine veze, tijekom koje su i zajedno uselili u stan u Splitu. No za njihov prekid nije se znalo mjesecima, sve dok ga Blanka nje potvrdila nakon jedne konferencije za medije

"Željela bih vam reći da sam već mjesec i pol dana slobodna djevojka i više nisam u vezi. Smatrala sam da je ovo najbolji način da to objavim kako ne bi bilo špekulacija u medijima. Evo, čak sam i natuknice pripremila. To je sve što ću o ovoj temi reći za medije, a kao što ste vidjeli, to nije utjecalo na moje skakanje", izjavila je tada okupljenim novinarima nakon što su se kamere ugasile.

Još jedan od njezinih poznatih bivših ljubavi bio je rukometaš Nikola Karabatić, s kojim je bila u kratkoj vezi 2010. godine, a potvrdili su je tek nakon prekida.

"To je bila lijepa ideja, ali oboje smo mladi i vrhunski sportaši pa bi takva veza tražila puno odricanja, uvijek bi se netko od nas morao nečega odreći", izjavio je tada Nikola.

Poznato je i da je Blankina prva ljubav bio njezin školski kolega i pjevač Luka Nižetić, a simpatije su bile obostrane.

"Nikad nismo službeno bili par. No obostrana simpatija zasigurno je postojala, a tu i tamo pao bi koji poljubac. Mislim da me s Lukom najviše vezao isti smisao za humor, znali smo se neprestano cerekati oko nekih stvari koje su samo nama bile smiješne", rekla je jednom.

Vezu sa sadašnjim suprugom uspješno je skrivala sve dok nisu stali pred oltar, a tada je uz fotografije s vjenčanja otkrila i da će postat majka. Zanimljivo je da je sina rodila 8. studenog prošle godine, točno na svoj 39. rođendan, a u majčinstvu uživa daleko od očiju javnosti i tek povremeno na društvenim mrežama bilježi posebne trenutke sa suprugom i sinom.

