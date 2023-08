Blanka Vlašić sinčića je povela na let pa otkrila kamo su otputovali, jedna osoba jedva ga je dočekala!

Blanka Vlašić podijelila je s pratiteljima kako je sinčića Monda odvela u Budimpeštu, a tamo su se susreli i s njezinim suprugom Rubenom Van Guchtom.

Blanka Vlašić povela je sina Monda na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u atletici u Budimpeštu.

Na Instagramu je podijelila fotografiju iz aviona sa sinom u krilu, a ubrzo se nakon toga oglasio i Blankin suprug i Mondov tata, belgijski novinar Ruben Van Gucht.

"Vrijeme za Monda", napisao je na društvenim mrežama.

On je Blanku snimio na tribinama dok je nosila malog Monda i plesala s njime, a Blanka je još za svoje pratitelje snimila videozapis na kojem Ruben drži sina u krilu i voze se.

"Od spavanja u danu do petominutnih vježbi. Oh, kako su se vremena promijenila! Majčinstvo me ojačalo na načine koje nikada nisam očekivala. Sjećam se kada sam nedavno pokušavala uhvatiti nekoliko minuta da odspavam dok Mondo spava, a sada u to vrijeme pokušavam ubaciti kratki trening", napisala je na Instagramu.

"Prihvaćam ovaj prekrasan kaos i cijenim svaki trenutak", dodala je.

Podsjetimo, Blanka je svibnju prošle godine iznenadila javnost kada je na Instagramu objavila fotografije sa svojeg vjenčanja, a tada je otkrila i da je trudna.

Monda je rodila je 8. studenog prošle godine, točno na svoj 39. rođendan, a u majčinstvu uživa daleko od očiju javnosti i tek povremeno na društvenim mrežama bilježi posebne trenutke sa suprugom i sinom.

