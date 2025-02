Tko je ova zanosna ljepotica? Zbog jedne reklame sad svi pričaju o njoj!

Adria Arjona već je imala nekoliko velikih uloga u serijama i filmovima, a njezino srce osvojio je Jason Momoa.

Glumica Adria Arjona pojavila se u reklami za jedan parfem te svojim izgledom izazvala veliku pozornost.

Tko je ona zapravo?

Arjona je rođena u Portoriku , a do svoje 12. godine živjela je u Mexico Cityju. Njezin otac, Ricardo Arjona, istaknuti je latinskoamerički glazbenik i Adria je provela djetinjstvo putujući Srednjom i Južnom Amerikom.

''Ponekad bih doručkovala u Gvatemali i otišla spavati u Meksiku'', rekla je u članku iz 2015. za "Interview".

Njezina se obitelj preselila u Miami kad je imala 12 godina, a s 18 se preselila u New York kako bi pohađala tromjesečni tečaj na Institutu Lee Strasberg gdje je radila kao konobarica.

Prva uloga bila joj je u seriji ''Person of Interest'', a iduće godine glumila je Emily u drugoj sezoni ''Pravog detektiva''. Ostvarila je i uloge u filmovima ''Emerald City'', ''Good Omens'', ''Hit Man'', ''Father of the Bride'', ''Andor'', ''Morbius'', ''Blink Twice''.

Imali smo je priliku gledati i u filmu ''Morbius'', i to kao zaručnicu glavnog junaka kojega je utjelovio Jared Leto.

Ova 32-godišnjakinja 2019. godine sudbonosno "da" rekla je odvjetniku Edgarda Canalesa, ali ljubav je brzo pukla. Privatan život držali su podalje od javnosti pa nije poznato zašto je njihov brak završio.

Sreću je zatim pronašla s 12 godina starijim najpoželjnijim holivudskim neženjom. Jason Momoa njihovu je vezu potvrdio s nekoliko zajedničkih fotografija objavljenih na društvenim mrežama.

Njihova posljednja fotografija osvanula je na društvenim mrežama početkom ove godine.

Adria je popularna i na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati 1.3 milijuna pratitelja.

