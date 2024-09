Svi su gledali u njegova stopala: Neobičnim izborom obuće potaknuo je nagađanja o sljedećem potezu

Dok sa svojim bendom svira po Australiji, Jared Leto je osebujnim modnim dodatkom dodatno potaknuo nagađanja o novoj filmskoj ulozi.

Jared Leto ovih dana se nalazi u Australiji u sklopu turneje sa svojim bendom 30 Seconds to Mars.

Unatoč gustom rasporedu, 52-godišnjak je našao vremena za šetnju Sydneyjem, tijekom koje je odabrao zanimljivu obuću.

Kako se može vidjeti na fotografijama snimljenim u Australiji, Jared Leto je obukao natikače koje imaju motiv lubanje. Izbor obuće je pomalo neobičan, uzimajući u obzir kako je u Sydneyju trenutno dosta hladnije za ovaj dio godine.

Međutim, moguće je kako je glumac i pjevač ovime htio dodatno potaknuti nagađanja kako će upravo on glumiti negativca Skeletora u novoj, filmskoj ekranizaciji popularne animirane serije "Masters of the Universe".

Zastrašujuće papuče pogledajte u našoj fotogaleriji.

