Nekad naš najmoćniji estradni menadžer o danima najveće slave: ''Totalno sam lud'' je nastao kad mi je Cetinski rekao da nema za kruh''

Doris Dragović, Bijelo dugme, Dino Dvornik, Tony, Nina, Oliver Dragojević... Sve su to imena kojima je glazbenu karijeru vodio estradni menadžer Zoran Škugor. O 50 godina njegove karijere razgovarao je s našom Doroteom Filipaj.

Te davne 74-e počela je njegova priča. Od organizacije plesnjaka u Šibeniku, do strastvenog sakupljanja ploča. Zorana Škugora njegova je ljubav prema glazbi sa svega 21 godinom dovela do titule menadžera Bijelog Dugmeta. Nekada najmoćniji estradni menadžer Zoran Škugor ove godine slavi jubilarnu 50u godišnjicu svoje karijere.



''Mislim da se to sve skupa spojilo od kraja 70-ih. Tad sam počeo s Oliverom raditi. 4 godine smo potpisali ugovor, 78. Poslije toga je došla Doris pa Neda Ukraden pa Novi fosili pa Dino Dvornik'', prisjetio se Škugor.

Karte su se posložile tako da je sudjelovao u stvaranju mnogih glazbenih zvijezda naše estrade. Priča je mnogo - od toga da je Olivera Dragojevića otkrio u primoštenskom klubu pa sve do anegdote o pjesmi "Totalno sam lud" Cetinskog i E.T.-a.



''ET u studiju i u jednom momentu ulazi Tony Cetinski, ulazi on u studio i kaže, ja sutra nemam za kruh. Ja gledam, kažem: molim - nemam za kruh. Isti tren sam prekinuo snimanje i kažem, nastavit ćete za 2 min. Imate da napravite jednu brzo pjesmu, jedan duet. Vi i Tony. Tako je nastao njegov prvi defakto veliki hit "Totalno sam lud" sa E.T.-jem. Iša sam mu pomoć da krene radit. Da nije spominjao glad, tko zna kad bi on kasnije prolupa da počne radit. Ali ta riječ da nema za kruh, a ne mogu drugo nego napravit pjesmu da što prije krene zarađivati'', priča Škugor.

Antonija Cetinskog preimenovao je u Tonyja, uz njega je Ivana Ranilović postala Vanna, a Dorotea Budimir Doris Dragović.



''Dorotea je malo čudno, nije bilo standardno ime da se brzo pamti. Onda sam ja predložio da idemo na Doris, to je ono dalmatinski. Kakva Dorotea.. to meni vuče kao neka grofica. Tako sam je i kasnije zvao, grofica'', prisjetio se.

Za njeno sudjelovanje na tadašnjoj Jugoviziji zaslužan je upravo on.



''Otišao sam Zrinku Tutiću i nekako mi je ta neka karma bila da bi se to moglo dogoditi. On je tad imao hit koji se vrtio "Doris", mora tu bit neka energija. I ja predložim njemu i on pristane. Na kraju je Zrinko nparavio tu Želju moju i Doris je te godine bila najprodavaniji izvođač u Jugoslaviji, prodala je 200 hiljada albuma Željo moja''.

Zlatno doba svoje menadžerske karijere proživio je u devedesetima sa dance glazbom. Danas, kaže, u Hrvata nedostaje velikih hitova koji će zaluditi masu.



''Šteta šta su uspjeli rasturit mene i taj dance cijeli pokret koji je dao dosta hitova. Jedno 7-8 godina se dobro živjelo od toga, mislim po pitanju klubova. Ta djeca koja su dolazila su se veselila. Evo nedavno sam čuo da ljudi iz te generacije i danas idu subotom na program koji se vrtio tih 90-ih. Plešu sa ženama i curama na te pjesme. Narod hoće dobru pjemu, hoće da se zabavlja. A sve drugo su bajke za malu djecu'', smatra.

Svoju je estradnu karijeru ovaj 71-godišnjak ostavio iza sebe. Zadimljene klubove i glasne koncerte zamijenio je prirodnom i svakodnevnom šetnjom od 12 kilometara.



''U tom pješačenju sam ja izbacio 16kg viška iz sebe. Imao sam 96, sad sam na 80. Dugo dugo se nisam ja ovako dobro osjećao'', priznaje.

Prije 10ak godina počeo se baviti i istraživanjem alternativne medicine, za koju kaže da mu je spasila život.



''Prvi moj pregled prostate je bio da imam rak. I onda sam ja u jednom momentu sam sebi rekao - idemo mi probat s alternativom pa da vidimo šta se tu dešava. Ako ne pomogne, vratit ću se medicini. Međutim, alternativa je pomogla pomogla i ja sam se nakon 33 dana otišao na pregled i bio sam čist'', kaže.

Danas sa zanimanjem promatra što se događa na glazbenoj sceni i sa žarom u očima prisjeća se dobrih starih vremena koja su obilježila njegov život.

