Lasagna opravdao očekivanja: Fanovi u kabanicama uživali u spektaklu koji im je priuštio!

Koncert rasprodan u samo četiri minute još prije nekoliko mjeseci opravdao je sva očekivanja.

Hladnoća i kiša nisu mogli spriječiti sjajnu i energičnu atmosferu na zagrebačkoj Šalati, gdje je Baby Lasagna održao prvi koncert.

Na koncertu pred više tisuća gledatelja, Baby Lasagna je izveo pjesme poput najnovije "Biggie Boom Boom", "and I", "IG Boi", "Don't hate yourself, but don't love yourself too much" i sada već kultna "Rim tim tagi dim". Uzavrelu atmosferu na hladnoj Šalati ugrijala je i slavna "meow back" koreografija, s kojom je Baby Lasagna osvojio televoting na Eurosongu 2024. u Malmöu.

Fanovi iz Hrvatske i svijeta došli su u Zagreb s brojnim transparentima podrške, a bili su i oni posvećeni njegovom mačku Stipi, koji je nedavno preminuo.

Prije dolaska Babyja Lasagne na pozornicu, publiku pod kabanicama su grijali bend Freaktion iz Pule i ovogodišnja srpska eurovizijska predstavnica Teya Dora.

Ranije u četvrtak Baby Lasagna je pred novinarima dobio plaketu grčkog ogranka Svjetske diskografske federacije (IFPI) za zlatnu nakladu ostvarenu za broj streamanja u Grčkoj.

Atmosferu s koncerta pogledajte u našoj fotogaleriji.

