Vraća se MasterChef, a članovi žirija otkrili su kakve vještine buduća kulinarska zvijezda treba imati!

Najpopularnija i najzahtjevnija kuhinja na svijetu, ona MasterChefa, ove nedjelje Dočekat će nove kandidate. Spreman je i žiri u sastavu: Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš. Što sve novi MasterChef treba imati, ali i koji su trenuci najdraži Stjepanu, članu žirija s najduljim stažem u showu, doznajte u minutama Dijane Kardum.

Strast prema kuhinji, neizvjesnost i vruća atmosfera – sve je spremno za nezaboravno putovanje svijetom vrhunske gastronomije. A kad kandidati prođu kroz vrata MasterChefa, ondje će ih čekati žiri, koji će ih voditi kroz audicije, bootcamp, ali i druge izazove.

''Svaki dio ima neku svoju tu čar, ali mogu reći nekako da mi ove audicije, taj susret koji ostvarujemo s kandidatima, tu se upoznajemo. Super je taj moment kad prolaze kroz ova vrata, u ovaj prostor, ovu kuhinju, ne znamo što nas čeka, što možemo očekivati'', priča Stjepan Vukadin.



''Privikavamo se. Malo sam iz onih svjetla nape, svjetla kuhinje, sam došao pod neka druga svjetla, ali mislim da se polako uhodavamo, opuštamo i barem ja da počinejm bit prirodan'', govori Mario Mihelj.

Ove godine MasterChef će s nova dva člana žirija dobiti i novi začin. Trojica stručnjaka, svaki sa svojim jedinstvenim pristupom, spremna su pred kandidate staviti izazove, kako bi svaki tanjur postao pravo remek-djelo.

''Pa nije mi ono prvo iskustvo da sam sad pred kamerama, ali definitivno nov svijet, nova stranica za mene, ali moram reći da se totalno nekako isključiš'', otkrio je Goran Kočiš.



''Puno savjeta od Stjepana, drago mi je sudjelujem u ovome, kako sam već i spomenuo, što je MasterChef, mi pokazujemo ljudima što se događa u našim kuhinjama. Mladi se interesiraju, ne samo mladi, ima ovdje razno raznih doba ali onda posliej toga počinje radit našu struku i to je ljepota ovog showa'', kaže Mario Mihelj.

Prave ljepote showa tek ih sve čekaju. A otkrivat će se i tajne zanata.



''Je, bilo je, kako to izgleda, dosta su momci prolazili. Fascinantno je to da mi ovdje probamo, ne znam koliko kandidata prođe po danu, ali stvar je u tome da ti probaš komadić ovog onog i to nam samo otvori apetit. Ne, ne najedete se od toga'', govori Stjepan Vukadin.



''Bit ću strog ali pravedan, pokušat ćemo naći pravog MasterChefa. Probat ćemo našim zajedničkim snagama, pošto nas sva trojica imamo različite ukuse, različita gledanja na različita jela što je totalno super, to i je poanta doći do onog čovjeka osobe koja to najviše voli'', kaže Goran.



Što će tražiti od budućeg našeg MasterChefa?

''Pa sve ono što MasterChef mora imati, mora imati ustrajnost, mora imat ljubav prema poslu, osjećaje, dobar ukus za hranu, mora biti inspirativan, što se tiče utjecaja za svih strana'', objasnio je Goran Kočiš.



Što pobjednik treba?

''Sve, pobjednik treba na kraju biti kompletan, a što je to. Kako se kretati po kuhinji, ja to vidim po ljudima kako hodaju, na tehniku, na okus i na kraju prezentaciju'', objasnio je Mario Mihelj.



''Mora voljet dobro jesti i mora voljeti sve. Nema volim ovo ne volim ono...'', zaključio je Goran Kočiš.

Prethodne sezone otvorile su vrata kulinarskog svijeta brojnim kandidatima. A na njihove uspjehe mentori su posebno ponosni.



''Čujemo se s kandidatima. Neki dan sam se baš čuo. Dolje je ekipa kod Luke, Luka, Lara, Ivan, skupa su u kuhinji i ja kao njihov mentor, prijatelj, mogu reći da smo stvarno postali prijatelji, jako je lijepo to vidjeti, kad tako mladi ljudi, mlade osobe naprave nešto od sebe, svoje karijere'', govori Vukadin.

Jer MasterChef je upravo mjesto gdje se snovi ostvaruju, ali samo onima koji su ih spremni zgrabiti. Što nam nova sezona donosi ne propustite pratiti od nedjelje na Novoj TV!

