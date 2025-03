Radio je u barovima i svirao Metallicu, danas ga gledamo kao zvijezdu kinohita 'Operacija: Black Bag'

PR Foto: Universal Pictures

Njegov put do slave bio je pun izazova – od rada u barovima do uloga koje su mu donijele svjetsku slavu i brojne nagrade. Od Nemilosrdnih gadova do Stevea Jobsa, Michael Fassbender se pokazao odličnim u svakom žanru, no osim posvećenost svakom liku kojeg tumači, ovaj irsko-njemački glumac poznat je i po strasti prema automobilizmu i adrenalinu.