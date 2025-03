Tko je osramoćeni pobjednik Eurosonga? Od miljenika publike do optužbe za obiteljsko nasilje

Måns Zelmerlöw u samo dva tjedna prošao je put od miljenika Šveđana do osobe optužene za obiteljsko nasilje i konzumaciju narkotika.

Prije ni mjesec dana Måns Zelmerlöw glasio je kao veliki povratnik na eurovizijsku pozornicu, deset godina nakon pobjede s pjesmom "Heroes". U vrijeme dok još nije bila objavljena pjesma "Revolution" vinula ga je među glavne favorite, no u velikom finalu Melodifestivalena pobijedila ga je grupa KAJ s pjesmom "Bara Bada Bastu".

Gubitak finala švedske Dore toliko ga je naljutio da je prozvao međunarodni žiri zato što nije glasao za njegovu pjesmu, a gotovo nije došao na afterparty. U jednoj od izjava za švedske medije poručio je kako mu je tjedan prije finala bio jedan od psihički najzahtjevnijih, na poslovnoj i na privatnoj razini. Malo tko je očekivao kako će samo tjedan dana kasnije izaći istina o karizmatičnom Šveđaninu kao narkomanu, zlostavljaču i preljubniku.

Točno tim riječima opisala ga je njegova uskoro bivša supruga, britanska glumica i naratorica Ciara Janson u sada izbrisanoj objavi na Instagramu.

"Predugo sam šutjela i štitila bivšeg supruga. Kako bih zaustavila nagađanja, podnijela sam zahtjev za razvod u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bih ovo držala u privatnosti. Kada se učinilo da to više nije moguće, važno je da kažem svoju istinu i napokon stanem na zemlju", započela je Janson svoju objavu. "Moja djeca su bila i uvijek će ostati moj najvažniji prioritet i učinit ću sve da ih zaštitim i da budem majka kakvu zaslužuju. Ne mogu dozvoliti svojoj obitelji da živi u neugodnoj okolini i bude i dalje izložena drogiranju, emocionalnom i fizičkom zlostavljanju i beskrajnoj nevjeri."

Janson je pozvala sve koji su u sličnoj situaciji da učine isto, ujedno je zamolila bivšeg supruga da pronađe pomoć.

"Potičem sve u sličnoj situaciji da potraže pomoć i potporu te pronađu snagu da vrate kontrolu nad svojim životom. Svi zaslužuju sreću i slobodu. Månsu želim sve najbolje u budućim naporima i da potraži pomoć koju očajnički treba. Dok se ovo poglavlje zatvara, želim mu ništa drugo nego put prema boljoj budućnosti", zaključila je Ciara Janson, zahvaljujući svima na potpori. Međutim, očito pod prijetnjom tužbe za klevetu, Janson je izbrisala tu objavu i objavila novu u kojoj je napisala samo "Ušutkana".

Određeni Zelmerlöwovi kolege sa švedske glazbene scene su je podržali, neki izravno komentarom na objavu, a pjevačica Hanna Ferm išla je korak dalje i tu objavu podijelila u kratkotrajnoj objavi na Instagramu uz pjesmu Taylor Swift "Karma". To bi moglo značiti kako su mnogi pretpostavljali što se događa iza scene, no zbog očuvanja imidža nitko nije reagirao.

Zelmerlöw, koji je krajem 2004. godine preživio cunami dok je bio na odmoru s obitelji, prvotno je postao poznat po nastupu u švedskoj inačici Idola, u kojem je 2005. godine došao do petog mjesta. Pravu priliku dobio je dvije godine kasnije, nastupio je na Melodifestivalenu s pjesmom "Cara Mia".

Za razliku od mnogih izvođača sa švedskog Idola koji nestanu iz središta pozornosti nedugo nakon završetka sezone, Zelmerlöw je bio među rijetkima koji su uspjeli pronaći svoje mjesto među švedskim glazbenim velikanima. Kruna karijere bila je pobjeda na Eurosongu 2015. s pjesmom "Heroes", iako eurovizijski obožavatelji i danas raspravljaju o tome je li bila zaslužena, uzimajući u obzir kako je do iste došao s pomoću glasova žirija.

Poslije Eurosonga postao je medijska ličnost s pozivima u svaku emisiju, pa tako i na gotovo svaki Eurosong nakon 2015. godine, a sve do proteklog vikenda smatralo se kako mu sve u životu ide po planu. Malo je tko zamislio kako je to daleko od istine te da on uistinu nije "heroj našeg vremena".

