Tko je brineta iz Tomislavgrada koja će predstavljati Hrvatsku na izboru za Miss svijeta?

Najprestižniji svjetski izbor ljepote, Miss World, vraća se u Indiju za svoje 72. izdanje, a Hrvatsku će predstavljati Tomislava Dukić.

Nakon velikog uspjeha 71. izdanja Miss World, održanog u New Delhiju i Mumbaiju u saveznoj državi Maharashtra, 72. Miss World seli u Indiju, Telanganu – državu u kojoj se tradicija susreće s inovacijama, a ljepota slavi u svim svojim oblicima.

Danas je Miss World najprepoznatljiviji i najdugovječniji festival ljepote koji promiče raznolikost ljepote s ciljem te podržava humanitarne ciljeve diljem svijeta.

Miss Hrvatske Tomislava Dukić predstavljat će našu državu na tom natjecanju.

Tko je Tomislava?

Diplomirana je kineziologinja fakulteta u Splitu, a trenutačno studira fizioterapiju.

''Kroz svoje obrazovanje sam stekla razumijevanje ljudskog tijela, njegovih funkcija i načina na koji tjelesna aktivnost može utjecati na zdravlje. Interes za fizioterapiju se pojavio kroz želju da pomognem ljudima da poboljšaju kvalitetu svog života, posebno onima koji se suočavaju s ozljedama i bolovima. Kineziologija mi je dala čvrste temelje u razumijevanju vježbi, dok će mi fizioterapija proširiti pogled na rehabilitaciju i oporavak'', istaknula je Tomislava.

Zanimljivo je da je odrasla u Tomislavgradu. Podrijetlo nove najljepše Hrvatice izazvalo je burnu raspravu na internetu. Neki su išli toliko daleko da žele osporiti Tomislavin uspjeh. Evo službenog pravilnika s kakvom se putovnicom, rodnim listom ili domovnicom može postati Miss Hrvatske.

''Ona mora imati hrvatsko državljanstvo, dakle Tomislava je Hrvatica. To je mogla biti i djevojka koja je rođena u Njemačkoj ili je izbor mogao biti u Njemačkoj, Miss Hrvatske dijaspore, pa bi onda tamo pobijedila djevojka iz Argentine, ali Hrvatica. Ja ne vidim ništa sporno u ovome'', objasnila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licencije Izbora Miss Hrvatske za Miss svijeta, za IN magazin.

U budućnosti želi nastaviti pomagati ljudima fizioterapijskim tretmanima i osigurati da svatko ima pristup zdravlju i pokretu koji zaslužuje, pogotovo djeca.

''Empatična sam i sentimentalna kad su djeca u pitanju, stoga je i moj 'Beauty with a Purpose' projekt vezan za djecu. Fokus mi je i na blagostanju. Ako smo mirni iznutra, to će se sigurno reflektirati i izvana'', izjavila je Dukić.

''Najviše mi je želja raditi na tim sportskim ozljedama, na rehabilitaciji od ozljeda u rehabilitacijskim centrima'', rekla je za IN magazin.

Tomislava će se natjecati u nekoliko kategorija, sport, top-model, head o challenge, a s posebnom pozornošću prati se i kategorija pod nazivom ''Beauty with a Purpose'', odnosno "Ljepota s ciljem" kao okosnica natjecanja.

Tomislava smatra kako djeca, kao najranjivija populacije društva i naša budućnost, zaslužuju pozornost. Ono što ističe svojim projektom "Beauty with a Purpose" je da usađujemo djeci ljubav i poštovanje prema sebi kako bi to oni dijelili s drugima. Prošlo ljeto Tomislava je mjesec dana volontirala u Africi i evo što nam je o tome ispričala.

''U Beninu 2010., kad su nevrijeme i razaranje ostavili brojne obitelji bez krova nad glavom, izniknulo je sirotište – mjesto gdje djeca bez doma pronalaze sigurnost, obrazovanje i beskrajne zagrljaje. Iako su uvjeti bili vrlo izazovni, sirotište je postalo oaza nade i novog početka za mnoge mališane. Dolaskom tamo osjetila sam nešto što je teško opisati riječima. Bio je to osjećaj povezanosti, iskrene topline i svijesti da činimo nešto veće od sebe. Iako je volontiranje u Africi imalo svoje jedinstvene izazove, ipak nije toliko različito od volontiranja kod kuće. Ljudi svugdje trebaju ljubav, pažnju i podršku. Ponekad mislimo da se stvarna potreba za pomaganjem nalazi negdje daleko, ali istina je da situacija kao u Africi može postojati i u našem susjedstvu – među onima koji su usamljeni, gladni ljubavi i topline. Lokalna udruga za pomoć siromašnima, u kojoj volontiram u svom gradu, pokazala mi je da je važno pružiti podršku onima kojima je najpotrebnija, bez obzira na to gdje se nalazimo. Možda nemamo moć promijeniti cijeli svijet, ali možemo promijeniti nečiji svijet. Nekad je to samo osmijeh, razgovor, pružena ruka, ali za onoga tko je u potrebi, to može značiti sve. To je zapravo motiv mog volontiranja'', rekla je Tomislava.

Muškarcima koji planiraju šarmirati ovu Hercegovku s krunom Miss Hrvatske skratili smo muke i istražili kako je osvojiti.

''Samo neka bude pristojan! Da je pristojan i skroman, ostalo nek' dođe s vremenom'', rekla je za IN magazin.

A mi joj na izboru želimo svu sreću!

