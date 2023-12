Nova Miss Hrvatske je Hercegovka, a evo i zašto to tako može biti: ''Ja tu ne vidim ništa sporno''

Novoizabrana Miss Hrvatske podrijetlom je iz Hercegovine pa su neki negodovali i pitali se kako je moguće da nas na svjetskom izboru predstavlja ljepotica iz dijaspore. Istražili smo što kaže pravilnik izbora Miss Hrvatske, a nova najljepša Hrvatica rekla nam je da je u jednom zaista prava Hercegovka.

''Da krenemo ispočetka! Ja sam Tomislava Dukić, dolazim iz Tomislavgrada, bila sam Miss dijaspore, nakon čega sam se plasirala za Miss Hrvatske i evo, rezultiralo je ovim svime!'', objasnila je Tomislava Dukić.

Dvadesetpetogodišnja Tomislava ponijela je titulu najljepše Hrvatice. Podrijetlom je iz Hercegovine pa smo istražili je li tipična Hercegovka.

''Što se tiče hrane tu sam čistokrvna, a sad za ostalo, mislim da sam malo novija generacija, mislim da nisam baš tipična u tom mentalitetu Hercegovaca, ali svakako da se to opet malo osjeti na meni jer mislim da gene i korijene ne možeš izbit iz sebe'', govori Tomislava.

Upravo je podrijetlo nove najljepše Hrvatice izazvalo burnu raspravu na internetu. Neki su išli toliko daleko da žele osporiti Tomislavin uspjeh. Evo službenog pravilnika s kakvom se putovnicom, rodnim listom ili domovnicom može postati Miss Hrvatske.

''Ona mora imati hrvatsko državljanstvo, dakle, Tomislava je Hrvatica, to je mogla biti i djevojka koja je rođena u Njemačkoj, ili je izbor mogao biti u Njemačkoj, Miss Hrvatske dijaspore, pa bi onda tamo pobijedila djevojka iz Argentine, ali Hrvatica. Ja ne vidim ništa sporno u ovome'', govori Iva Loparić Kontek, vlasnica licencije Izbora Miss Hrvatske za Miss svijeta.

A znate li i da naša najpoznatija navijačica, atraktivna Ivana Knoll nosi titulu Miss Dijaspore 2016., no zbog neslaganja s vlasnicima licencije napustila je natjecanje prije finala. Titulom Miss Hrvatske već su se kitile ljepotice iz inozemstva.

''To je bilo 2009. godine kada je titulu Miss Hrvatske ponijela Ivana Vasilj, koja je rođena u Njemačkoj, naravno opet Hrvatica, mama i tata su joj iz Hrvatske, otišli na rad u Njemačku, dakle, nije prva koja je postala Miss Hrvatske iz dijaspore.''

Sad kad smo utvrdili da nema osnove za skandal, prelazimo na jednako važnu temu - što se fino jede u dijaspori, točnije Tomislavinom Tomislavgradu.

''Uuuu, jesti imate stvarno svašta! Mislim da je hercegovačka kuhinja jako jako bogata, tako da što god naručite, mislim da ćete se jako dobro najest, a što se tiče samog grada, to je jako mali grad pa ne znam koliko imate sadržaja, ali preporučujem svakako, zašto ne doći'', misli Tomislava.

Tomislava je nedavno diplomirala na Kineziološkom fakultetu u Splitu i u potrazi je za poslom u struci.

''Najviše mi je želja raditi na tim sportskim ozljedama, na rehabilitaciji od ozljeda u rehabilitacijskim centrima.''

Ne sumnjamo da, uz stručnost, pomažu ljepota i titula najljepše Hrvatice.

''Na faksu sigurno ne! To je ili znaš ili ne znaš! To definitivno ne! Sad za ostatak stvari iskreno nisam to primijetila! do sad ne! Sad ćemo vidjeti za ubuduće!''

Frajerima koji planiraju šarmirati ovu Hercegovku s krunom Miss Hrvatske skratili smo muke i istražili kako je osvojiti.

''Samo neka bude pristojan! E! Da je pristojan i skroman! Ostalo nek' dođe s vremenom.''

Nema vremena za opuštanje. Pripreme za svjetski izbor kreću vrlo brzo.

''Obzirom na to da se tu radi o svjetskom izboru i da će biti ogromna konkurencija, što sam stvarno toga svjesna, opet postoji neka količina nade jer imam dovoljno vremena da se pripremim, ali ne previše radi nekog mogućeg razočarenja, ali svakako ću se potrudit da sve to bude odlično.''

Tomislavi želimo mnogo sreće i u pronalasku posla i na izboru Miss svijeta.

