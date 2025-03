Priča o reality zvijezdi koja je napustila muža i siguran posao s 37 godina, a onda joj se život preokrenuo!

Bivša rusko-američka manekenka Keni Silva poslije razvoda od prvog supruga odlučila je pronaći sebe i preokrenuti svoj život.

Ruskinja s američkom adresom Keni Silva prije četiri godine odlučila je svoj život početi ispočetka, nakon što se razvela od 30 godina starijeg supruga. Iako se taj brak izvana činio savršenim, s dvoje djece, kućom u Newport Beachu i bogatim stilom života, Silvi se uvijek činilo kako joj nešto nedostaje.

Bivši manekenka stoga je podnijela zahtjev za razvod nakon 13 godina braka kako bi ponovno pronašla sebe.

Keni Silva - 3 Foto: Profimedia

Keni Silva - 6 Foto: Profimedia

"Imala sam sve, ali nisam bila sretna. Imala sam prekrasnu djecu, putovala svijetom, budila se s pogledom na ocean, ali opet nisam bila sretna. Tako je započelo moje putovanje o samopronalasku", izjavila je Silva za Daily Mail.

''Nisam znala što bih radila sa životom. Samo sam znala da želim nešto drukčije i morala sam puno raditi da shvatim što me čini sretnom. Znala sam što mi djeca vole, što moj bivši suprug voli, ali nisam znala što ja volim."

U četiri godine njezin život se preokrenuo. Postala je life coach, usmjerena prema onima koji su se razveli, ušla u reality emisiju "The Real Housewives of Orange County", napisala knjigu "Razvod kao prilika" i našla novog partnera Mohameda Hadida, oca manekenki Gigi i Belle. Na kraju, pronašla je sebe i dokazala kako razvod braka ne mora biti loša stvar, nego prilika koja može učiniti osobu otpornijom i jačom.

Keni Silva - 4 Foto: Profimedia

"Sve prolazi i sve u životu je iskustvo. Stvar je u tome da ponekad morate proći kroz nešto da budete snažniji i mudriji. Možda će biti teško u tom trenutku, ali ne i na kraju", poručila je Silva. "Bit ćete OK sami. Ne bojte se biti na svojim nogama."

Keni Silva - 5 Foto: Profimedia

Keni Silva - 1 Foto: Profimedia

Pohvalila je i svog novog partnera Hadida, čija se imovina procjenjuje na 200 milijuna dolara, dodajući kako podupire njezinu karijeru i poštuje vrijeme s drugima kojima pomaže proći kroz razvod.

"Najvažnije mi je da me partner podupire i ne reže krila. Ako želim letjeti, pomozi mi. Nemoj me staviti u kavez", figurativno je objasnila. "Ima mnogo muškaraca koji vole svoje žene, ali ih ne žele slobodne ili da imaju karijere ili živote veće od njihovih. Želim osobu koja je tu da me podupire i da poštuje moju djecu i moje vrijeme s njima."

Keni Silva - 7 Foto: Profimedia

Na kraju, otkrila je kako im velika razlika u godinama uopće ne smeta.

"Još otkako sam bila mlađa, svi moji bivši dečki bili su stariji jer sam veoma zrela. Nisam za muškarce svojih godina", dodala je Silva. "Ja se zaljubljujem u pametne muškarce. Ako upoznam muškarca od kojeg mogu naučiti, to je moj jezik ljubavi. Volim biti fascinirana u vezi. Zato volim starije muškarce jer s njima uvijek imam o čemu razgovarati."

