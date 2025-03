Poznati su svi detalji! Ovo je prava istina o velikoj pljački Kim Kardashian

Napokon su poznati svi detalji pljačke Kim Kardashian iz 2016. godine, a banda bi uskoro trebala stati pred sud.

Banda pariškog podzemlja, za koju se tvrdi da je 2016. godine uz prijetnju oružjem opljačkala Kim Kardashian, konačno će izaći na suđenje, piše Daily Mail.

Kim Kardashian - 3 Foto: Profimedia

Uoči dugoočekivanog suđenja, istraga Mail Onlinea sakupila je dosad najcjelovitiju sliku onoga što se dogodilo te noći kada su maskirani napadači upali u penthouse reality zvijezde.

Provalnici su Kim vezali, onemogućili joj da priča i zaključali je u kupaonici prije nego što su pobjegli s njezinom raskošnom kolekcijom nakita, uključujući i zaručnički prsten njezinog sada već bivšeg supruga, Kanyea Westa kojemu je vrijednost bila oko četiri milijuna dolara.

Svi optuženici, koji su nazvani ''Kardashianovih dvanaest'', prema filmu ''Oceanovih 11'' s Georgeom Clooneyjem i Bradom Pittom u glavnim ulogama, trenutačno su na slobodi nakon što su pušteni iz svojih strogo čuvanih pritvorskih ćelija prije suđenja.

Kim Kardashian - 4 Foto: Profimedia

U središtu cijelog slučaja je Aomar Aït Khedache, samopriznati kriminalac, kojeg francuski novinari nazivaju Stari Omar. Ovaj 69-godišnjak nagluh je, kratkovidan i pati od akutnog srčanog oboljenja, a pljačku iz 2016. godine opisuje kao najupečatljiviji trenutak u svom životu.

Kim Kardashian - 5 Foto: Profimedia

On je priznao da je bio vođa bande koja je opljačkala Kardashianku te nije jedini. Njegova desna ruka, Yunice Abbas, koji sada ima 72 godine, čak je napisao knjigu pod nazivom ''Oteo sam Kim Kardashian''.

Najranije krajem idućeg mjeseca Khedache, Abbas i ostalih 10 optuženika konačno će se naći na optuženičkoj klupi Pariškog suda, a optuženi su za oružanu pljačku u organiziranoj skupini, otmicu i zločinačku urotu. Riječ je o vrlo ozbiljnim optužbama zbog kojih bi stariji optuženici mogli ostati u zatvoru do kraja njihova života.

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kašnjenja u ovom sudskom procesu bila su konstantna tijekom proteklih devet godina, pa nikoga neće iznenaditi ako se datum pomakne. Francuski policajci ljutiti su zbog odugovlačenja s cijelim slučajem, posebno zato jer su navodno uhvatili sve članove bande još u siječnju 2017. godine.

Policijski dosje pokazuje kako su zahvaljujući DNK analizama, snimkama nadzornih kamera, prisluškivanju telefona, upornošću detektiva, uključujući čak i fizičko praćenje osumnjičenih, uspjeli razbiti Omarovu bandu unutar dva mjeseca od njihove pljačke.

Kim Kardashian - 1 Foto: Profimedia

Sve je počelo u ljeto 2016. godine, kada je Stari Omar dobio dojavu da velika američka zvijezda dolazi u grad te da se na Instagramu često hvali svojim bogatstvom. Prema tužiteljstvu, dojava o Kim Kardashian došla je od Florusa Hérouija, koji je vodio bar u elitnom kvartu.

Héroui je navodno dobio precizne informacije o njezinu kretanju tijekom Pariškog tjedna mode od Garyja Madara, muškarca koji redovito dočekivao zvijezde kada su privatnim zrakoplovima stizale parišku zračnu luku Le Bourget.

Što je ključno, Kim je vjerovala Madaru te je on imao bliske veze s tvrtkom za prijevoz koju je ona uvijek koristila tijekom boravka u Francuskoj, a zajedno su i fotografirani nekoliko puta.

Khloe Kardashian - 1 Foto: Profimedia

Stari Omar u to je vrijeme bježao od zakona, nakon što je uhićen zbog navodne umiješanosti u dilanje droge. Veliku pomoć imao je i od svoje plavokose ljubavnice, Christiane Glotin.

Prijatelji su 79-godišnjakinju zvali Cathy te je rođena u Maraisu. Prvi put je osuđivana za krijumčarenje drogom još ranih 1990-ih, a upravo se njezino ime nalazi u optužnici kao ključna organizatorica pljačke. Omaru i ostalim članovima bande pridružila se upravo 2016. godine, nakon što je dragulje Kim Kardashian pretraživala na Googleu.

"Nitko od njih nije imao pojma tko je Kim, ali svidjela im se njezina vrlo skupa odjeća", objasnio je izvor za Daily Mail.

Kim Kardashian - 1 Foto: Profimedia

Sve je posebno zanimao njezin zaručnički prsten od 18,88 karata, posebice nakon što je ponosno javno izjavila da "ne nosi bižuteriju."

Pronalaženje točne zvijezdine pariške adrese bilo je lako, rekao je Omar detektivima. Banda je jednostavno pratila njezin automobil marke Mercedes te su tako otkrili kako je odsjela u Hotelu de Pourtalès, preuređenoj vili u blizini crkve La Madeleine.

Ključna informacija za bandu bila je da su znali da će Kim Kardashian ''uzeti malo vremena za sebe'' u Sky Penthouseu hotela Pourtalès, dok će njezino osoblje i članovi obitelji izaći u grad.

Upravo se to dogodilo u ranim jutarnjim satima 3. listopada, kada su se u 2:20 sati tri biciklista u fluorescentnim žutim prslucima približila ulazu No Address i parkirala bicikle u dvorištu. Još dvojica stigla su pješice, a svi su nosili crne fantomke i policijske trake oko ruku prije nego što su se suočili s jedinim recepcionerom u zgradi. Uperivši u njegovu glavu, banda je odvela gospodina Ouatikija na kat do penthousea, gdje je Kim Kardashian ležala na krevetu u svom kućnom ogrtaču.

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Pljačkaši su upali u njezinu rezidenciju, prislonili joj pištolj na čelo, a ona se rasplakala i vrištala da je majka male djece i molila da je ne ubiju. Na kraju su joj zavezali usta i zaključali je u kupaonicu, a u njezinu su penthouseu proveli punih 49 minuta, prije nego što su otišli s ukradenim nakitom vrijednim oko 10 milijuna dolara.

Dok su bježali, jednom od pljačkaša slučajno je ispao platinasti križ ukrašen dijamantima koji je pronađen sljedećeg jutra.

Nakon što je sama uspjela prerezati vezice, Kim Kardashian otišla je u drugi stan na donjem katu, gdje je njezina stilistica Simone Harouche bila zaključana u kupaonici.

Policija je tada obaviještena o cijelom incidentu te su uzeli izjave od Kim Kardashian prije nego što joj je dopušteno da u 7:40 ujutro ode u Le Bourget, gdje ju je čekao privatni avion za povratak kući.

U međuvremenu, Kanye West je prekinuo koncert u New Yorku zbog "obiteljske hitne situacije". On se tada brinuo o njihovoj maloj djeci, Saintu i North.

Kim Kardashian i Kanye West - 2 Foto: Profimedia

Detektivi su pronašli dva otiska prsta. Uzorci su odgovarali otiscima Aït Khedachea i Abbasa, a obojica su imali dosje zbog svoje kriminalne prošlosti.

Mukotrpno prikupljajući sve videosnimke na tom području, detektivi su također pronašli mnoštvo inkriminirajućih slika. Tako su uočili Peugeot 508 koji je vozio Khedacheov sin, Harminy Aït Khedache.

Stručnjak za telekomunikacije Christophe Korrell analizirao je tada čak 7.591 telefonski poziv obavljen u području Madeleine tijekom pljačke, između 2. i 3. listopada. Među njima se našao i broj koji počinje s 07 50, a kojeg je brigadir Korrell opisao kao klasični "ratni telefon za jednokratnu upotrebu", tipično korišten među kriminalnim šefovima. Sporni "ratni telefon" pripadao je Starom Omaru, dok su ostali brojevi povezani sa svim glavnim osumnjičenicima.

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Stari Omar kasnije je rekao policiji da je zlato pretopljeno i preprodano te da nema pojma gdje je završio zaručnički prsten Kim Kardashian.

U siječnju 2017. policija im je upala u domove, stavila im lisice na ruke i zatvorila ih u ćelije. Khedache je prvotno negirao bilo kakvu krivnju, ali kada je čuo za DNK dokaze protiv njega, sve je priznao

"Imamo vaše dijete i vašu djevojku u pritvoru i zagorčat ćemo im živote ako ne progovorite", rekao mu je tada jedan od detektiva u snimljenom intervjuu.

Kim Kardashian i Kanye West - 3 Foto: Profimedia

Duboko traumatizirana pljačkom, Kardashian je izbjegavala Pariz više od godinu dana, pa je istražna sutkinja Armelle Briand morala otputovati u SAD kako bi s njom razgovarala.

"Imam osjećaj da to nije pravo mjesto za mene, mislim na Pariz. Sjećam se tog neopisivog osjećaja, kao da će mi srce izaći iz tijela, mislila sam da ću umrijeti. Ovo iskustvo otvorilo mi je oči da vidim kako svijet više nije sigurno mjesto'', priznala je Kim sutkinji.

Objasnila je tada i da se njezin odnos prema skupocjenim stvarima promijenio da joj je teror biti odgovorna za skupe stvari.

Još nije poznato hoće li Kim Kardashian doći na suđenje kako bi svjedočila.

