Je li novi Clooneyjev imidž zbilja totalna katastrofa? Ovo su prve fotke izbliza!

George Clooney privukao je pažnju novim izgledom dok je ulazio u kazalište Broadway za predstavu "Good Night, and Good Luck" jer je obojio kosu u smeđe kako bi izgledao mlađe.

Jedan od najpoznatijih svjetskih glumaca George Clooney (63) primijećen je kako ulazi u kazalište Broadway, gdje nastupa u predstavi "Good Night, and Good Luck".

Predstava je temeljena na njegovu istoimenom filmu iz 2005. godine, koji je napisao, režirao i u kojem je glumio.

George Clooney - 4 Foto: Profimedia

Kako bi za ulogu izgledao mlađe, Clooney je svoju prosijedu kosu obojio u smeđu, čime se pokušavao približiti svom izgledu od prije 20 godina.

George Clooney - 1 Foto: Profimedia

Dok je dolazio u kazalište, gdje se predstava trenutačno prikazuje u pretpremijeri prije službene premijere 3. travnja, Clooney je pozdravio okupljene obožavatelje i našalio se kako se osjeća staro.

George Clooney - 2 Foto: Profimedia

Glumac iz "Oceanovih 11" gotovo je neprepoznatljiv s novom frizurom, a čini se da njegovoj supruzi Amal Clooney (47) i njihovim sedmogodišnjim blizancima Alexanderu i Elli promjena nije nimalo draga.

Već prošlog mjeseca Clooney je predvidio da njegova obitelj neće biti oduševljena njegovim novim izgledom.

George i Amal Clooney Foto: Profimedia

"Moja supruzi se to neće svidjeti jer te ništa ne postara kao kada stariji muškarac oboji kosu", rekao je u intervjuu za The New York Times u veljači.

"A moja će mi se djeca samo neprestano smijati", dodao je.

George Clooney - 14 Foto: Profimedia

George Clooney - 13 Foto: Profimedia

Osim što je promijenio boju kose, Clooney je i svoj stil prilagodio mlađem izgledu - zamijenio je elegantne cipele tenisicama Adidas, a klasične sakoe kožnim jaknama.

George Clooney - 8 Foto: Profimedia

