Splitska dizajnerica poslala apel nakon onog što je doživjela: ''Kome da se obratim?''

Splitska modna dizajnerica Monika Sablić na društvenim mrežama objavila je da joj je uginula šestogodišnja kujica nakon što je pojela otrov u šetnji Splitom.

Modna dizajnerica iz Splita, Monika Sablić, objavila je užasnu vijest na društvenim mrežama.

Naime, u šetnji sa psom njena kujica pojela je otrov te uginula, a prestrašena dizajnerica dodala je i da je otrov ilegalan.

Monika Sablić - 2 Foto: Facebook

''Sinoć, u svakodnevnoj šetnji sa svojim psom od Firula do Blatina dogodila se velika tragedija. Naša cura, naša mezimica, naša Koka, naša Ljuba, Zuzi, Zuzika je pojela otrov i uginula. Kako je uvijek vjerujem u dobro nisam znala da postoje zli ljudi koji stavljaju posvuda otrove… No, danas sam doznala da su to kvartovi u Splitu gdje se najviše događa ovakvih strašnih situacija! Onaj tko nema ljubimca ne zna kakvu tugu danas osjećamo svi u mojoj obitelji, o djeci da i ne govorim. Koka je bila najumiljatiji, najnježniji, najplemenitiji pas koji postoji na planeti. Koga da prozovem?! Kome da se obratim?! Komunalne redare koji tuču kazne i iživljavaju se na ljudima jer su na pet minuta parkirali auto na mjestu van službenog parkinga (jer službenih nema ni za lijek). Možda da ih ova gradska vlast obuči kako voliti životinje i počistiti parkove?''

''Otrov koji je pojela moja Koka je ilegalno nabavljen i zovu ga genocid za životinje. O mukama koje je prošla moja Koka i cijela moja obitelj pokušavajući je spasiti, bolje da vam ne pričam. Ljudi su zli i pokvareni. A uz sve to ne mogu pojmiti da u današnje vrijeme mi u Splitu nemamo noćnu skrb za ljubimce i protuotrov koji ima Amerika - jer isti kod nas nije odobren. Apeliramna grad i sve službe da se pobrinu o čišćenju parkova i brizi za ovakve stvari.''

''Draga naša Koka, Zuzi, curo moja, volimo te svi i sigurno ovako nešto nisi zaslužila. Pamtit ćemo te po dobroti i ljubavi koju si nam davala iz dana u dan, svih šest i pol naših zajedničkih godina.

A sad ajmo i dalje biti korumpirani, krasti, varati, svađati se, trovati nedužan narod i životinje. Raznim otrovima - medijskim, ljudskim, političkim…'' oprostila se od nje.

Pas Monike Sablić Foto: Facebook

Monika Sablić Foto: Facebook

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Valentina Miletić oglasila se nakon skandala o kojem danas priča cijela Hrvatska

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Brazilska ljepotica prvi put snimljena s trećim djetetom koje je rodila u 45. godini!