Naša glumica sve iznenadila objavom dva mjeseca nakon brzinske udaje: ''Život u posljednje vrijeme...''

Marija Kolb objavila je novu fotografiju pa na prvu sve dobro zbunila.

Naša glumica Marija Kolb krajem prosinca 2024. godine otkrila je da se zaručila, a već početkom ove godine ona i partner Ivan Mladenović izrekli su sudbonosno ''da''.

Sad je na Instagramu objavila nekoliko novih fotografija, a na prvoj od njih ima trudnički trbuh koji je sve ozbiljno zbunio.

''Život u posljednje vrijeme...'' napisala je u opisu, ali ostale fotografije otkrile su da nije trudna, već da je trbuh imala zbog uloge u predstavi.

''Hvala hvala i hvala kostimografkinji na dosta uvjerljivom kostimu'', dodala je u komentaru.

Ipak, neki pratitelji ponadali su se prinovi pa su joj počeli čestitati u komentarima.

Marija Kolb - 2 Foto: Instagram

Inače, Marija i Ivan upoznali su se preko Tindera, aplikacije za upoznavanje slobodnih.

''Ja sam imala sreću da sam na Tinderu upoznala divnog dečka koji me nakon skoro dvije godine prijateljstva i 'osvojio'. On je malo jače građe, al to mi uopće ne smeta. Dapače, sviđa mi se što je za glavu viši i skoro duplo teži. Ima razumijevanja za specifičnosti posla kojim se bavim, podržava me i nema ljubomorne ispade. A upravo razumijevanje i podrška ključni su za svaku stabilnu vezu, bila ona s Tindera ili ne'', kazala je glumica jednom prilikom za Jutarnji list.

Marija Kolb i Ivan Mladenović - 4 Foto: Instagram

Podsjetimo, Mariju smo prošle godine gledali u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''..

Marija Kolb i Ivan Mladenović - 1 Foto: Instagram

