Što se dogodilo s licem Kim Kardashian? Fanovi uočili promjene: "Izgledaju masivno"

Starleta Kim Kardashian u četvrtak je otvorila dućan svog brenda SKIMS u New Yorku, čemu su prisustvovale mnoge poznate osobe. Međutim, njezini kritičari i fanovi veoma brzo su uočili kako je nešto drugačije s njezinim licem.

Nije tajna kako je Kardashian velika ljubiteljica estetske kirurgije, no ovoga puta fanovi su stali u obranu starlete i poručili kako je ovo efekt šminke.

"Našminkala je usne na drugačiji način", poručio je jedan komentator. "Previše je ocrtala usne sa smeđom olovkom i dodala svijetli ruž, kao u stilu 90-ih."

