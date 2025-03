Za javnost su bili savršen par, a cijeloga života krili su mračnu incestnu tajnu

Marie Bonaparte i Princ George od Grčke i Danske u braku su dobili dvoje djece, a cijeli život bili su obavijeni mračnim incestnim tajnama.

Već je odavno poznato da su živote nekih kraljevskih članova obilježile bizarne i incestne priče, ali ova će vas tek šokirati. Ovo je priča o stricu i strini princa Philipa, u čiji je život bio upleten prvih deset godina svog života, piše Daily Mail.

Marie Bonaparte i Princ George od Grčke i Danske Foto: Profimedia

Naime, njegova strina, princeza Marie Bonaparte, prije braka zapravo nije ni poljubila svog supruga, princa Georgea od Grčke i Danske. Stoga je na svoju prvu bračnu noć bila šokirana onim što se dogodilo u njihovoj spavaćoj sobi.

''Te noći si me uzeo kratkim, brutalnim pokretom, kao da se prisiljavaš. Zatim si se ispričao i rekao: 'Mrzim to jednako kao i ti. Ali moramo to učiniti ako želimo imati djecu''', napisala je jednom prilikom Marie u svom dnevniku i tako dala naslutiti prirodu njihova braka.

Princeza Marie bila je nevjerojatno imućna, a kada je obitelj princa Philipa protjerana iz Grčke, na njezinu imanju pronašli su sklonište. Njezin je novac platio i Philipovo privatno školovanje.

Princ Andrija od Grčke i Danske, princeza Alice,princ Philip Foto: Profimedia

Dok je princ Philip odrastao nerijetko se šuškalo o neobičnim seksualnim sklonostima njegova strica i strine. Princ George, mlađi brat Philipova oca, bio je homoseksualac koji je bio zaljubljen u vlastitog strica.

Stric, princ Valdemar od Danske, bio je 11 godina stariji od njega i premda je uglavnom volio muško društvo, nije se ustručavao zabavljati i s pripadnicama suprotnog spola. A to je uključivalo i Georgeovu suprugu – princezu Marie.

O njihovu seksualnom odnosu Marie je pisala i u svom dnevniku.

''Duboka, slatka radost. George, ja i dragi Valdemar'', napisala je.

Prince Valdemar od Danske Foto: Profimedia

Prema biografkinji Celiji Bertin, princeza Marie sve bi zabilježila drugog dana nakon njihovih večernjih scena. Opisivala je kako Valdemar i George ulaze u njezinu sobu dok ona leži na ležaljci. Valdemar je ljubi, a George je odbija poljubiti na način na koji je to napravio njegov stric. Uvijek je sve opisivala kao ''ljubavne igre'' i pažljivo izbjegavala riječ incest.

Marie je bila daljnja rođakinja cara Napoleona I. Njezin djed po majci bio je iznimno bogati investitor u Monte Carlo Casino, a od njega je naslijedila golemo bogatstvo. George je, s druge strane, bio relativno siromašan sin grčkog kralja Konstantina I. i mornarički časnik. Njihov brak bio je unaprijed dogovoren, obavijen mračnom tajnom, koja je bila očita svima, ali neizgovorena.

George je u svog strica, najmlađeg brata svog oca, bio zaljubljen još od svoje 14. godine, kada je poslan u Dansku na mornaričku obuku. Ondje je boravio s Valdemarom, tada admiralom danske mornarice, u njegovu domu, dvorcu Bernstorff.

''Od dana kada smo se upoznali, od tog trenutka nadalje, volio sam ga i nikada nisam imao nijednog drugog prijatelja osim njega'', kasnije je priznao Marie.

Princ George od Grčke i Danske, Prince Valdemar od Danske Foto: Profimedia

Toliko je volio svog strica da ga je pozvao na medeni mjesec. A svako ljeto godinama nakon toga napuštao bi svoj dom u Francuskoj i odlazio u Bernstorff kako bi uživao s Valdemarom. Marie, poslušna supruga, pratila ga je.

Valdemarova supruga, koja se također zvala Marie, prva je objasnila Gerogeovoj supruzi duboku intimnu povezanost između strica i nećaka, toliko snažnu da bi na kraju svakog godišnjeg posjeta Bernstorffu George briznuo u plač, a Valdemar bi fizički obolio.

''Žene su naučile imati strpljenja i ne zadirati u privatne trenutke svojih supruga,'' napisala je biografkinja Celia Bertin.

''Tijekom prve od tih posjeta, Marie Bonaparte i Valdemar našli su se u strastvenoj intimnosti kakvoj se nadala sa svojim suprugom, no on ju je, čini se, doživljavao tek površno, sjedeći ili ležeći pored svoje žene i strica'', dodala je Bertin.

Maria Bonaparte, očajna u potrazi za vlastitim seksualnim zadovoljstvom, kasnije se upustila u ljubavni odnos s princom Aageom, Valdemarovim najstarijim sinom.

''Ni u jednom slučaju ne izgleda da je George prigovorio ili smatrao da bi tome trebao pridavati pozornost'' dodaje Celia Bertin.

Marie Bonaparte i Princ George od Grčke i Danske Foto: Profimedia

Marie je prema van ostala vjerna uprugu. Za svijet, njihov brak bio je veliki uspjeh, koji je trajao 50 godina. Zajedno su imali dvoje djece, princezu Eugeniju od Grčke i Danske i princa Petera od Grčke i Danske.

No, ona je bila ta koja je držala konce financija, a u potrazi za ispunjenjem, upustila se u brojne ljubavne afere. Čak je imala i aferu s francuskim premijerom Aristideaom Briandom te sa Sigmundom Freudom, koji je većim dijelom zaslužan za njezinu karijeru spisateljice.

Njezin nećak princ Philip ostao je u kući u Saint-Cloudu do svoje desete godine, a nakon toga se preselio u Veliku Britaniju kako bi nastavio školovanje. No, uvijek je s toplinom pamtio dobrotu strine i strica. Kada se Philip 1947. godine oženio princezom Elizabetom, budućom kraljicom, upravo su oni bili počasni gosti na vjenčanju u Westminsterskoj opatiji.

Ponovno su bili počasni gosti na Elizabetinoj krunidbi 1953. godine.

Marie Bonaparte preminula je u Francuskoj 1962. godine, u dobi od 80 godina. Unatoč svemu, pokopana je uz princa Georgea na kraljevskom groblju palače Tatoi, blizu Atene.

