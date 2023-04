Otkriven je pravi razlog zašto Meghan Markle neće doći na krunidbu kralja Charlesa: "To bi se moglo tako protumačiti!"

Britanski stručnjaci su otkrili zašto Meghan Markle zapravo neće doći na krunidbu kralj Charlesa u Veliku Britaniju.

Nakon što je službeno potvrđeno da princ Harry dolazi na krunidbu kralja Charlesa, a njegova supruga Meghan Markle ostaje kod njihove kuće u Kaliforniji, strani mediji prenose kako ona time riskira da odgurnuti sebe i Harryja još dalje od kraljevske obitelji.

Stručnjak za odnose s javnošću upozorio je da bi to mogao biti pogrešan potez, jer bi Meghanin nedolazak na krunidbu mogao pogoršati odnose između Sussexovih i članova kraljevske obitelji.

“Harryjevo solo pojavljivanje na krunidbi, dok je Meghan u Kaliforniji, moglo bi dodati ulje na vatru unutar kraljevske obitelji. Meghanina odluka da preskoči krunidbu mogla bi se protumačiti kao znak da gura sebe i Harryja gura još dalje od kraljevske obitelji. Međutim, samo će oni i kraljevska institucija znati pravu priču koja se krije iza Meghanine odluke da se tog dana drži podalje od svega", rekao je Chad Teixeira za The Mirror.

Dodao je i kako će javnost samim time biti priklonjenija dvoru, a da će ih Meghanina reakcija dodatno razočarati.

"Krunidba pada na četvrti rođendan princa Archieja i to je vjerojatno utjecalo na to da Meghan ostane u Kaliforniji s Archiejem i Lilibet. Znamo da vojvoda i vojvotkinja aktivno sudjeluju u odgoju svoje djece i stoga daju prednost obiteljskom vremenu, uključujući rođendanske proslave. Još jedan faktor zbog kojeg Meghan neće doći mogao bi biti medijski cirkus koji bi nastao. Sama njihova prisutnost bila bi velika distrakcija od same krunidbe. Znamo to samo iz nagađanja o tome jesu li bili pozvani", dodala je PR stručnjakinja Mayah Riaz za The Mirror.

Buckinghamska palača potvrdila je tu vijest u službenom priopćenju, u kojem je između ostalog navedeno kako sa zadovoljstvom potvrđuju da će vojvoda od Sussexa biti prisutan u Westminsterskoj opatiji 6. svibnja, no da će Meghan ostati kod kuće u Montecitu, s jednogodišnjom Lilibet i Archiejem, koji će proslaviti četvrti rođendan na sam dan krunidbe.

"Buckinghamska palača sa zadovoljstvom potvrđuje da će vojvoda od Sussexa prisustvovati krunidbi u Westminsterskoj opatiji 6. svibnja. Vojvotkinja od Sussexa ostat će u Kaliforniji s princem Archiejem i princezom Lilibet", stoji u izjavi, prenosi Daily Mail.

Harry i Meghan svoju odluku o dolasku, odnosno nedolasku javili su nakon isteka roka koji je prošao 3. travnja i smatra se da je neizvjesnost oko njihova dolaska Sussexovih ostavila kraljevske dužnosnike nemoćne pri sastavljanju rasporeda sjedenja, prijevoza i sigurnosti.

Bliski prijatelj para Omid Scobie također se javno oglasio o njihovoj odluci te rekao je da je Archiejev rođendan odigrao faktor u njihovoj konačnoj odluci.

"Razumijem je da je Archiejev četvrti rođendan (koji je također 6. svibnja) odigrao faktor u odluci para. Očekujte da će to biti prilično kratko putovanje princa Harryja, koji će prisustvovati samo ceremoniji krunidbe u Westminsterskoj opatiji", napisao je Omid na svom Twitteru.

Ova vijest okončala je višemjesečna nagađanja o tome hoće li se Meghan i Harry pojaviti na kraljevom velikom danu, a britanski mediji prenose već da će ona vjerojatno biti optužena za omalovažavanje monarha i kraljevske obitelji.

