Meghan Markle usudila se odbiti važan kraljičin savjet, evo što joj je oštro odgovorila kada joj je ponudila pomoć

U knjizi "Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed" otkriveni su novi detalja odnosa Meghan Markle i članova britanske kraljevske obitelji.

Vojvotkinja od Sussexa odbacila je važan kraljičin savjet prije udaje za princa Harryja, otkriveno je to u novoj knjizi koju je objavila Daily Mail.

Pokojna kraljica Elizabeta savjetovala je Meghan Markle, tada zaručnici njezina unuka princa Harryja, da zamoli Sophie Rhys-Jones, sada vojvotkinju od Edinburgha, za pomoć oko vjenčanja, što je ona oštro odbila.

"Ja imam Harryja", odgovorila je Meghan kraljici.

Otkriće dolazi u novoj knjizi autora Roberta Jobsona "Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed" čiji je dio objavljen i u Daily Mailu. On piše kako je kraljica da brak Harryja i Meghan dobro započene i ponudila je vojvotkinji pomoć jedne od svojih najpouzdanijih pomoćnica koje je imala u Sophie. Nedvojbeno je očekivala da će njezina ljubazna ponuda naići na zahvalnost, ali iznenadila se što ju je američka glumica odbila, vjerujući da će joj pomoć supruga biti dovoljna.

"Sophie je danas laknulo. Više se ne mora klanjati nekome u obitelji tko ne samo da je napustio kraljevske dužnosti nego je proveo posljednje tri godine kritizirajući instituciju koju se ona toliko trudi poduprijeti", izjavio je njoj blizak izvor.

A da je imala nedoumica prije vjenčanja i ulasku u kraljevsku obitelj, otkrila je i sama Meghan u dokumentarnoj seriji o njezinu i Harryjevu životu u kojoj je ispričala kak se nije znala ni pravilno nakloniti tadašnjoj kraljici Elizabeti i mislila je da to neka šala, međutim, to je tradicija koju kraljevska obitelj itekako shvaća ozbiljno.

Kraljica Elizabeta II. čvrsto je vjerovala da će Meghan donijeti pravo osvježenje u obitelj i vjerovala je u njezin brak s Harryjem. I dok su stvari krenule pozitivno, par se početkom 2020. godine povukao s dužnosti, a njihov odnos s ostatkom obitelji počeo se raspadati i danas u nikad gorim odnosima pa se ne zna hoće li doći na krunidbu Harryjeva oca, kralja Charlesa.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zlatko Dalić nije imao mira u rijetkom izlasku sa suprugom Davorkom, pogledajte tko ih je ometao u romantičnim trenucima

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina pokazala s kim je proslavila Uskrs i fotografijom raznježila sve redom: "Čuvaj to blago!"