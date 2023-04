Borbu s viškom kila dugo je vodila, no njezina nova figura mnoge sad zabrinjava: ''Obrazi su joj upali, odjeća visi s nje!''

Jessica Simpson izašla je u New Yorku sređena od glave do pete i pokazala nikad mršaviju liniju, i to nakon drastičnog gubitka kilograma.

Američka pjevačica i glumica Jessica Simpson pojavila se u glamuroznom izdanju na jednom događanju u New Yorku, i to u nikad mršavijem izdanju.

42-godišnja Jessica zablistala je u crnoj haljini od umjetne kože na jedno rame, a malo kasnije snimljena je u žutoj haljini s izrezima s prednje strane. No svima je najviše zapela za oko njezina nikad mršavija linija, kojom se može pohvaliti nakon što je rodila troje djece.

Američki su mediji nedavno prenijeli kako je njezin drastični gubitak kilograma izazvao veliku zabrinutost njezinih bližnjih te da su njezini prijatelji navodno iznimno zabrinuti jer im se njezini potezi i odluke ne čine zdravima.

Radar Online izvještava kako su glumičini bliski izvori potvrdili da je nastavila mršavjeti unatoč tome što je već izgubila 45 kilograma.

"Odjeća visi s nje, a obrazi su joj upali. Više ni ne nalikuje na sebe. Jessica ima prirodne obline. Čini se da nije zdravo za nju da bude tako mršava", rekao je izvor.

Jessica je o svom drastičnom gubitku kilograma nakon što je rodila troje djece, Maxwella, Acea i Birdie, progovorila krajem prošle godine u emisiji Extra, kada je otkrila da je tijekom posljednje trudnoće težila 117 kilograma i da je bila teža od muža, koji je igrao u NFL-u. Priznala je tada da se njezina tajna navodno krije u promjeni jelovnika.

"Otišla sam kod nutricionista i morala sam popraviti svoje prehrambene navike. Sada se osjećam apsolutno zdravo. Osjećam se kao stara ja, prije nego što sam imala djecu i prije nego što su mi svi hormoni podivljali. Zapravo se osjećam mlađe. Imam puno više energije i da, mogu nositi svu odjeću koju sam spremila za Maxwella i Birdie. Možda će je Birdie prerasti jer je mene Maxwell već prerastao!" izjavila je.

Voditeljica ju je tada pitala što misli o tome zašto su ljudi opsjednuti njezinom težinom i kako izgleda te je li se navikla na komentare.

"O, Bože, ne. Bila sam jako kritizirana i to boli, ali na kraju sam bila ponosna na sebe. Prihvatila sam da će svi stalno pričati o mojoj težini, ali i shvatila da bih mogla zaraditi na tome i pokrenuti posao prodaje odjeće i prihvaćanja", izjavila je.

U to je vrijeme također ispričala da je bila na planu prehrane Harleyja Pasternaka Body Reset Diet, koji uključuje tri obroka dnevno za održavanje metabolizma, konzumiranje smoothieja i zdravih grickalica.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša najseksi novinarka izbacila bujni dekolte u badiću na jedno rame, pogledajte zašto joj svi pišu da je ljepotica!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 inMagazin Sjećate se našeg poznatog voditelja Ivice Kovačevića? Život mu se 2007. u potpunosti promijenio, a više se tako i ne zove!