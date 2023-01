Zbog izobličenog lica ni fanovi je više ne prepoznaju, a neki se i boje za njezino zdravlje: "Više ne izgledaš kao ti, malo tužno"

Jessica Simpson šokirala je svoje obožavatelje drastičnom promjenom izgleda nakon što je izgubila gotovo 50 kilograma i teško ju je prepoznati.

Američka pjevačica i glumica Jessica Simpson izgleda mršavije no ikad prije, u što se njezini obožavatelji mogu uvjeriti na profilu na Instagramu, gdje se hvali novim izgledom, a pritom mnoge i zabrinjava.

Pogledaj i ovo Pozirala u badiću Transformacija o kojoj se ne prestaje pričati: Poznata plavuša riješila se ovisnosti pa je izgubila više od 45 kilograma!

42-godišnja Jessica dotjerala se i za večernji izlazak sa suprugom Ericom Johnsonom noseći prugastu haljinu i par čizama do koljena, no slučajni prolaznici nisu je uspjeli prepoznati na prvi pogled. Naime, njezino lice sada izgleda u potpunosti izobličeno, i to nakon što je izgubila gotovo 50 kilograma.

Njezine najnovije paparazzo fotografije pogledajte OVDJE.

Jessica je nedavno podijelila selfi na Instagramu i uzbuđeno svima pokazala da može stati u svoju jaknu iz osmog razreda.

"Pronašla sam jaknu koju sam nosila kao navijačica u 8. razredu", napisala je Jessica uz fotografiju koja je zbunila njezine pratitelje.

"Što se dogodilo s njom u proteklih nekoliko mjeseci? Nešto je čudno ovdje", "Volim te, Jessica, ali uopće ne nalikuješ na sebe", "Jessica, izgledaš skroz drugačije. Jesi li dobro?", "To se događa kada puno smršaviš. Izgubiš mišiće", "Poprilično sam sigurna da nije zdravo to što danas možeš obući jaknu koju si nosila u 8. razredu", "Drago mi je što si postigla cilj, ali šalješ puno pogrešnih poruka", "Više ne izgledaš kao ti, malo tužno", poručili su joj pratitelji u komentarima.

Jessica je u jednom od nedavnih intervjua priznala kako je zbog svoje uloge u filmu "Majstori opasnosti" iz 2005. godine u glavi stvorila nerealni zlatni standard za svoje tijelo, od kojeg tijekom karijere nije mogla odustati i uvijek se njime vodila.

Pjevačica je inače rodila troje djece u osam godina i s mršavljenjem joj je pomogla njezina osobna trenerica Harley Pasternak. Od 2014. je u braku s umirovljenim igračem američkog nogometa Ericom Jonsonom, a prije njega bila je udana za pjevača Nicka Lacheya.

Jednom prilikom pokazala je i svoje, kako je sama rekla, najgore izdanje iz 2017. godine, a uz tu fotku priznala je i da se zbog vlastitih nesigurnosti godinama borila s ovisnostima. Alkohol i tablete prestala je konzumirati prije četiri godine, kako navodi u svojim memoarima "Open Book", a usto se i intenzivno počela baviti tjelovježbom te je promijenila i prehranu.

